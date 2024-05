video suggerito

Terremoto oggi a Crotone, scossa con magnitudo di 4.0: epicentro a Cirò in Calabria Scossa di terremoto a Cirò, nel Crotonese, alle 19.35 di oggi, venerdì 24 maggio 2024. La scossa, a 23 chilometri di profondità, è di magnitudo compresa fra i 3.8 e i 4 gradi sulla scala Richter.

A cura di Beatrice Tominic

Terremoto a Crotone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio 2024: la terra ha tremato con una scossa di magnitudo compresa fra i 3.8 e i 4.3 gradi sulla scala Richter. La scossa, avvenuta alle 19.35, è stata ben distinta dagli abitanti della zona ionica della Calabria. L'epicentro, in particolare, si trova a circa 4 chilometri da Cirò, la scossa è avvenuta ad una profondità di 23 chilometri come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto in Calabria: i Comuni più vicini

La scossa di terremoto di questa sera è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stata avvertita ovviamente a Cirò, luogo dell'epicentro, ma anche a Crucoli, a Melissa, a Carfizzi, a Umbriatico, a San Nicola dell'Alto e a Cirò Marina. Sono questi, infatti, i centri abitati più vicini all'epicentro, come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'epicentro del terremoto a quattro chilometri da Cirò, nel Crotonese.

La Sala Operativa Regionale della Calabria della Protezione Civile ha fatto sapere di essere in contatto con i Comuni interessati. Nel frattempo, nei comunica della zona, come Cirò e a Cirò Marina, sono in molti i residenti ad essere scesi per strada, dopo la scossa.

Dove si è sentita la scossa di terremoto a Crotone

La scossa di terremoto, con magnitudo i 4 gradi sulla scala Richter, è stata avvertita nei comuni più vicini all'epicentro, a quattro chilometri da Cirò, ma non solo. Sui social, dopo aver sentito la scossa, sono in molti che hanno condiviso la propria preoccupazione.

"Io sono a Lamezia. E ho sentito tremare la terra", scrive un'utente. "Leggerissima, ma l'ho sentita anche io, a Cosenza", aggiunge un'altra. E ancora, altri dicono di averla sentita da Catanzaro e da Rossano. C'è chi racconta di aver sentito il divano muoversi a Lecce: "Allora non mi sono sbagliata". Non solo Lecce, la scossa è stata avvertita anche in altre zone della Puglia, Taranto e Gallipoli comprese.