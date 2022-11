Terremoto Marche, dopo il sisma chiama la madre che non risponde al telefono: era morta da due mesi Era morta da due mesi, ma è stato il terremoto delle Marche e la successiva telefonata della figlia, preoccupata, a far scoprire il cadavere della donna. Il cadavere dell’anziana, che viveva da sola ad Ancona, era in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Chiara Ammendola

L'ha chiamata dopo aver saputo della forte scossa di terremoto che questa mattina ha fatto tremare di nuovo le Marche, ma quando ha visto che non rispondeva al telefono ha iniziato a preoccuparsi. A quel punto ha deciso di allertare il 112 grazie al quale è stata fatta la macabra scoperta: la madre era morta da almeno due mesi.

Lo si potrebbe chiamare dramma della solitudine, l'ennesimo, quello che si è consumato ad Ancona, quando il corpo di una donna di 78 anni è stata trovato senza vita nel suo appartamento in via della Ricostruzione, in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale intervenuto sul posto ha ipotizzato che il decesso possa risalire ad almeno due mesi fa: nessuno in queste lunghe settimane ha cercato la donna né si è accorto della sua assenza.

È stato necessario il terremoto di questa mattina, al quale ha fatto seguito un vero e proprio sciame sismico, a far sì che ci si accorgesse della morte dell'anziana. La donna, originario di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, viveva ormai da anni ad Ancona, ma nella cittadina marchigiana non aveva parenti. L'unica figlia viveva fuori regione e con lei i rapporti si erano ormai freddati, a causa, sembra di divergenze caratteriali.

Secondo il medico legale la donna sarebbe morta per cause naturali. Il cadavere è stato trovato dai pompieri che, allertati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto insieme con i carabinieri, hanno forzato la porta d'ingresso della casa e si sono introdotti nell'appartamento facendo la macabra scoperta. La salma della 78enne è stata ora affidata ai familiari