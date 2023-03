Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3 in provincia di Cosenza Terremoto in Calabria, nella provincia di Cosenza. Secondo l’Ingv la scossa è stata registrata sabato 11 marzo con magnitudo 3.8 e a una profondità di circa 83 km.

A cura di Chiara Ammendola

Una scossa di terremoto ha colpito la Calabria nella mattina di oggi 11 marzo. Il sisma, di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 è stata avvertita in tutta la regione, ma l'epicentro è stato localizzato nella provincia di Cosenza.

Secondo quanto riportato dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato a circa 2 chilometri di distanza dal comune di San Donato di Ninea, nella provincia Cosentina, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.6950, 16.0650. Il sisma è stato registrato alle 11.58 e localizzato a una profondità di 83 km.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose né persone ferite. Il sisma è stato però avvertito distintamente in tutta la regione Calabria e non solo, molte le segnalazioni da parte di chi vive in Puglia e ha sentito la scossa. In particolare la provincia di Taranto insieme a quella di Bari e Lecce sono quelle dalle quali sono giunte diverse segnalazioni.

L’epicento del terremoto in Calabria di sabato 11 marzo

Si tratta del secondo evento di questo tipo in Calabria dove ieri, venerdì 10 marzo, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 nella scala Richter nella provincia di Reggio Calabria. La terra ha tremato alle ore 10.30 e l'epicentro del sisma è stato localizzato nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte mentre, così come fatto sapere dall'INGV, l'ipocentro è stato localizzato a circa 9 km.

La scorsa notte una scossa ha invece colpito la provincia di Udine dove un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato dall'Ingv intorno alle 3.58. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni ma la situazione è sotto stretto monitoraggio da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia