Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 a Santo Stefano in Aspromonte: scuole evacuate Scossa di terremoto alle 10.30 di oggi in Calabria, dove un sisma di magnitudo 3.5 ha colpito la provincia di Reggio Calabria con epicentro nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte. La situazione aggiornata: scuole evacuate in alcuni comuni e paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa.

A cura di Antonio Palma

Scossa di terremoto oggi in Calabria: un sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter ha colpito la provincia di Reggio Calabria con epicentro nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1250, 15.8100. La scossa è stata rilevata dai sismografi Ingv questa mattina, precisamente alle 10.30 di venerdì 10 marzo, con epicentro a quindici chilometri da Reggio Calabria. Scuole evacuate in alcuni comuni e paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto a Reggio Calabria di oggi ha avuto ipocentro a una profondità di circa 9 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la zona, compreso il capoluogo di provincia. Segnalazioni arrivano sia dall'interno che dai centri della costa calabrese come Bagnara Calabra e Villa San Giovanni ma anche dall'altra parte dello stretto, a Messina. "Sentito molto chiaramente è durato una trentina di secondi", "Avvertito forte e chiaro in città" raccontano alcuni testimoni. "Ero a scuola con i miei studenti e l'abbiamo sentita forte" ha spiegato una docente.

Nei pressi dell'epicentro, nel Parco nazionale dell'Aspromonte, diversi piccoli comuni come Cardeto, Sant'Alessio in Aspromonte, Laganadi e Calanna ma nel raggio di 15 chilometri anche Reggio Calabria e comuni più popolosi. A Sant’eufemia d’Aspromonte scuola evacuata per precauzione, si tratta dell'Istituto Comprensivo che ospita gli studenti della zona. Al momento comunque fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose. Non si registrano per ora repliche alla scossa principale.

La zona interessata dalla scossa di terremoto di oggi in Calabria è una zona altamente sismica, come conferma la mappa di pericolosità sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, anche se nell'ultimo periodo non sono stati registrati eventi sismici di rilievo che invece hanno interessato l'area più a ovest, nei pressi delle isole Eolie, dove stanotte si sono verificate alcune scosse di lieve intensità. Il sisma di oggi fa seguito a quanto accaduto in Umbria.