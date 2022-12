Terremoto alle Eolie, una scossa di magnitudo 4.6 avvertita nel Messinese È stata registrata una scossa di magnitudo 4.6 dalla sala operativa dell’Ingv di Catania nelle isole Eolie. Il sisma è stato avvertito anche a Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo.

Terremoto alle Isole Eolie: è stata registrata una scossa di magnitudo 4.6 dalla sala operativa dell'Ingv di Catania. Il sisma è stato avvertito anche a Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo, delle zone già colpite dal forte maltempo nelle ultime ore. Al momento non sono segnalati danni.

"Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il 04-12-2022 07:12:45 (UTC) 1 ore, 7 minuti fa 04-12-2022 08:12:45 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profondità di 3 km", si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Le scosse avvertite dalla popolazione

La scossa di questa mattina è stata preceduta da una più debole, di magnitudo 2.6, avvenuta alcuni chilometri più a largo, nel Tirreno meridionale.

La scossa più forte è stata distintamente avvertita dalla popolazione, riportano i media locali. Gli abitanti delle Eolie si sono svegliati questa mattina con le case che tremavano e a Lipari sono stati segnalati alcuni vetri rotti e intonaci caduti. Ci sarebbero state anche due frane a mare, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, lungo la spiaggia di Valle Muria e vicino San Nicola.

Anche a Messina e in tutta la provincia la scossa è stata avvertita. Alle 8.18 ne è stata registrata una terza, sempre a largo delle Eolie, di magnitudo più debole (2.0). Non si registra alcun danno, al momento, ma i giornali locali raccontano della paura tra le persone, che temendo altre scosse sarebbero scese in strada.

Non si registrano danni

"A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), alle ore 8.12 con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l'evento – con epicentro localizzato sull'isola di Vulcano – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni", fanno sapere dalla Protezione Civile.