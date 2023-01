Terremoto oggi in Emilia Romagna, nuova scossa questa mattina in provincia di Forlì Cesena: gli aggiornamenti Una serie di scosse di terremoto ha interessato la stessa zona della Romagna, la più forte di magnitudo 4.1 alle 11.45 a Cesenatico. Tanti i residenti allarmati. “Non se ne può più” afferma qualcuno, riferendosi al fatto che la stessa zona è stata già interessata nei giorni scorsi da altri terremoti superiori a magnitudo 3.

A cura di Antonio Palma

La terra continua a tremare in Romagna dove una serie di scosse di terremoto oggi, giovedì 26 gennaio, hanno colpito la provincia di Cesena Forlì tra Cesenatico e Gambettola, chiaramente avvertite dalla popolazione. La scossa più intensa è stata pari a magnitudo 4.1 ma in precedenza altre scossa avevano superato magnitudo 3, tutte seguite da scosse di intensità inferiore.

Secondo l'Ingv la scossa più intensa di magnitudo 4.1 alle ore 11.45 con epicentro a Cesenatico con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1800, 12.3780 e ipocentro a una profondità di 19 km. Il terremoto ha messo in allarme molte persone che sono scese in strada. "A Cesena gran bella botta, avvertita chiaramente al piano terra" scrivono alcuni cittadini. "Boato nella zona al confine Cervia Cesena", "Avvertito e sentito molto forte anche a Rimini" con altri messaggi sui social. "Era forte questa, io ero in piedi sto facendo le pulizie di casa e l’ho sentita bene. Però non se ne può più e da stamattina che va avanti così" scrive qualcuno riferendosi alla serie di scosse.

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, la prima scossa con magnitudo 3.1 infatti è stata registrata dai sismografi prima dell’alba di oggi, alle ore 05:44, con epicentro a Cesenatico, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1730, 12.3470 e ipocentro ad una profondità di circa 21 chilometri.

La scossa è stata seguita circa mezz’ora dopo da un’altra di minore intensità pari a magnitudo 2.1, registrata alle ore 6.22 con epicentro nella vicina Gambettola, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1550, 12.3310 e ipocentro a una profondità di 17 chilometri.

Dopo un’altra mezz’ora la scossa di terremoto pari a magnitudo 3.5 con epicentro sempre a Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. L’evento sismico è stato registrato esattamente alle 7 a pochissimi chilometri dal centro della cittadina romagnola e ad una profondità di circa 16 km.

Infine una scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti dopo ma con epicentro di nuovo spostato verso Cesenatico. In questo caso la magnitudo è stata più bassa, pari a 2.1 gradi della scala Richter.

Il terremoto di oggi a Forlì Cesena è stato distintamente avvertito dalla popolazione in tutta la Romagna anche se fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Tante le testimonianze dei residenti svegliati dalla scossa o comunque messi in allerta dal tremore della terra. “Non se ne può più” afferma qualcuno, riferendosi al fatto che la stessa zona è stata già interessata nei giorni scorsi da altri terremoti superiori a magnitudo 3.