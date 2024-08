video suggerito

Teramo, sorelline giocano nella vasca da bagno: la più piccola cade nell’acqua. È gravissima I fatti sono avvenuti ieri, 11 agosto, a Selva Piana, nel territorio di Mosciano Sant’Angelo. La bimba di 11 mesi stava giocando con la sorellina e una delle due avrebbe aperto l’acqua. Ora è in prognosi riservata all’ospedale di Pescara. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Si trova in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale di Pescara, la bimba di 11 mesi che ieri, domenica 11 agosto, ha rischiato di morire annegata nella vasca da bagno in un'abitazione a Selva Piana, a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo.

Stando alle ricostruzioni, la piccola stava giocando con la sorellina più grande. Ad un certo punto qualcuna delle due bimbe avrebbe aperto il rubinetto facendo scorrere l’acqua all’interno della vasca.

In quel momento, le giovanissime erano sole con la mamma, una ragazza 23enne, che si sarebbe allontanata per sbrigare alcune faccende per pochi minuti. Proprio in quei frangenti sarebbe avvenuto l’incidente: è stata proprio la ragazza ad accorgersi di cosa era accaduto, dopo aver trovato la figlia più piccola in stato di incoscienza.

Pare che nell'abitazione fosse presente anche il padre, 24enne. La famiglia proveniente dall’Umbria era in vacanza. I genitori hanno quindi subito chiamato il 118 anche con l'aiuto dei vicini di casa.

Immediato l'intervento del Soccorso Amico di Mosciano e del personale del 118 che ha subito praticato le tecniche rianimatorie. Dopo essere stata stabilizzata, la piccola è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Mazzini di Teramo; quindi trasferita all'ospedale di Pescara nel reparto di Rianimazione pediatrica. Le sue condizioni sono gravi.

Degli accertamenti si occupano i carabinieri della stazione di Mosciano. I militari dell'Arma hanno già depositato una prima informativa al pm di turno, che dovrà valutare se aprire un fascicolo d'indagine