Teramo, cadavere di una donna in strada con il cranio fracassato: si sospetta auto pirata Il corpo della donna, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, è stato trovato riverso sul ciglio della strada che da Teramo conduce a Torricella Sicura.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna di età compresa tra i 60 e i 70 anni è stato trovato sul ciglio della strada, in via Brodolini, tratto urbano della Sp48 che da Teramo porta a Torricella Sicura. Il corpo è stato trovato da alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme ai soccorritori.

La drammatica scoperta è stata fatta oggi pomeriggio poco dopo le 18,30. Quando i sanitari del 118 si sono recati in via Brodolini non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Stando a quanto si è appreso sulla testa della signora era presente un’ampia ferita, causata con tutta probabilità da un’auto pirata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Teramo per accertare se la donna sia stata investita o se sia caduta a terra dopo aver accusato un malore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO