Tenta di attraversare i binari mentre si chiude passaggio a livello: auto travolta dal treno, salvo conducente

Un'auto è rimasta bloccata sui binari dopo che il conducente ha provato ad attraversare un passaggio a livello mentre si stava chiudendo. La persona alla guida è riuscita a mettersi in salvo in tempo, ma l'auto è stata travolta. È accaduto intorno alle 20.20 a Serra San Quirico (Ancona). Circolazione ferroviaria interrotta sul tratto verso Fabriano.

A cura di Eleonora Panseri

Un'auto è rimasta bloccata sui binari dopo che il conducente ha tentato di attraversare un passaggio a livello, regolarmente funzionante, mentre si stava chiudendo.

La persona alla guida è riuscita a mettersi in salvo in tempo, ma l'auto è stata travolta. È accaduto oggi, martedì 25 marzo, intorno alle 20.20 a Serra San Quirico, in provincia di Ancona.

La vettura è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna. Non sono stati fortunatamente registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei Vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto dopo l'incidente.

Non essendo state urtate le sbarre non è scattato il rosso per il treno in arrivo che ha investito l'auto. A bordo del Freccia Argento sono presenti 170 viaggiatori, tutti illesi ma che, a quanto si apprende, non possono scendere e spostarsi con i mezzi sostitutivi messi a disposizione fino a quando non verrà dato il via libera dai soccorritori intervenuti per la messa in sicurezza della linea.

La circolazione ferroviaria sul tratto è dunque interrotta verso Fabriano e, quindi, Roma. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati i passeggeri di un'auto che seguiva quella rimasta sui binari e poi urtata dal treno. Come già detto, la persona o le persone che erano a bordo della vettura sono riuscite a scendere prima dell'impatto con il convoglio.

Sul posto sta intervenendo anche personale della Polfer oltre ai Carabinieri di Fabriano. Già presenti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per liberare i binari, al fine di ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

Pochi mesi fa un episodio simile era accaduto a Gianico, nel Bresciano. Anche in questo caso fortunatamente non c'erano stati feriti. Invece, nell'aprile 2024 a Cologne, sempre in provincia di Brescia, una 50enne era stata travolta e uccisa da un treno, dopo essere rimasta bloccata con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello.