Treno travolge un'auto al passaggio a livello di Gianico: linea bloccata nel Bresciano Un treno ha travolto un'auto al passaggio a livello di Gianico (Brescia) nella mattinata del 21 gennaio. Le forze dell'ordine sono sul posto, ma intanto la linea è stata bloccata.

A cura di Enrico Spaccini

L'auto travolta dal treno a Gianico (foto da Marpione Comuno – Facebook)

Un'auto è stata travolta da un treno al passaggio a livello di Gianico (in provincia di Brescia), sopra al lago d'Iseo. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, martedì 21 gennaio, e sta causando disagi al traffico ferroviario della provincia. Le forze dell'ordine stanno indagando per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari, anche se al momento non sono stati segnalati feriti.

Lo schianto si è verificato intorno alle 6:30 del 21 gennaio. Per motivi ancora da chiarire, un'auto avrebbe superato una delle due sbarre del passaggio a livello di Gianico e sarebbe poi rimasta bloccata sui binari. Un treno della linea Brescia-Iseo-Edolo non è riuscito a evitare l'impatto con la vettura.

Il sito ufficiale di Trenord ha comunicato alle 7:40 che la circolazione è ancora sospesa tra le stazioni di Pisogne e Breno. Per questo motivo, alcune tratte sono state modificate:

1910 – Brescia 5:53 – Edolo 8:41 – effettuato tra Breno e Edolo previsto bus da Pisogne a Edolo

1921 – Edolo 6:43 – Brescia 9:05 – effettuato tra Edolo e Breno previsto bus da Edolo a Brescia

Articolo in aggiornamento