Taranto, 28enne aggredito a colpi di mazza da 10 persone: ricoverato in prognosi riservata Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito da 10 persone nelle campagne di Maruggio, in provincia di Taranto. La vittima ha riportato gravi ferite al cuoio capelluto e al volto. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 28enne è stato aggredito da un gruppo di dieci persone armate di mazza nelle campagne di Maruggio, in provincia di Taranto. Il tutto, stando a quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", si è verificato in contrada Marchitella. La vittima dell'aggressione sarebbe già nota alla giustizia e ha riportato ferite gravi, con tagli al cuoio capelluto e in pieno volto. In ospedale, il 28enne è stato sottoposto all'applicazione di numerosi punti di sutura.

Il giovane è stato trasportato in ospedale dopo il pestaggio dal personale del 118 in codice rosso. All'ospedale Santissima Annunziata, è stato sottoposto alle operazioni per l'applicazione dei punti e poi ricoverato con riserva di prognosi. A chiamare i soccorsi per fornire la prima assistenza, alcuni familiari della vittima che avrebbero assistito all'aggressione.

Il giovane è rimasto cosciente fino all'arrivo dei soccorsi e una volta entrato in ospedale, avrebbe detto alle forze dell'ordine arrivate sul posto per ascoltarlo di non conoscere i propri aggressori o i motivi dell'agguato. Sul caso indagano i carabinieri di Manduria e del comando provinciale di Taranto.

Secondo le informazioni disponibili sul caso, il 28enne originario di Maruggio vive da anni a Roma. Il giovane non ha ancora presentato denuncia e le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'aggressione per capire se alla base del pestaggio vi fosse un regolamento di conti. La vittima ha sottolineato di non aver mai visto prima il gruppo che lo ha circondato in tarda serata nelle campagne della provincia di Taranto.

Per gli inquirenti, però, potrebbe trattarsi di un'aggressione dovuta a vecchi malumori o a un regolamento di conti in sospeso. Ulteriori informazioni saranno disponibili con il prosieguo delle indagini, attualmente ancora in corso.