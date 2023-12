Taranto, 22enne incontra la ex con il nuovo fidanzato e lo accoltella alla gola Il 22enne al culmine di una lite ha accoltellato alla gola il nuovo fidanzato della sua ex compagna, un uomo di 50 anni che fortunatamente non versa in gravi condizioni.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 22 anni della provincia di Matera è stato tratto in arresto ieri con l'accusa di tentato omicidio di un cinquantenne di Castellaneta. Il ragazzo, dopo aver incontrato casualmente l'uomo, che era in compagnia della sua ex convivente, al culmine di una lite scaturita per presunti dissapori mai sopiti, avrebbe estratto un coltello colpendolo alla gola facendogli perdere molto sangue.

Le indagini, condotte rapidamente degli investigatori dell’Arma e, in particolare, dei Carabinieri del NOR di Castellaneta e della Stazione di Laterza, hanno consentito, grazie all’escussione di numerosi testimoni e all’acquisizione dei filmati di video sorveglianza, di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di individuare il presunto responsabile del delitto, raggiunto presso la propria abitazione e arrestato. La vittima, visitata presso l’ospedale San Pio di Castellaneta, non è al momento in pericolo di vita nonostante abbia subito una lesione alla gola potenzialmente fatale. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.

Dodici milioni di donne italiane hanno subito violenza almeno una volta nella vita

In Italia dodici milioni di donne, paria quasi al 51% della popolazione femminile tra i 18 e gli 84 anni, hanno riferito di essere state vittime almeno una volta, nel corso della propria vita, di un episodio di violenza fisica o psicologica. Di queste, appena il 5% ha denunciato l'accaduto, sia perché l'atto non era considerato perseguibile (nella metà dei casi), sia per ragioni di vergogna, paura e sfiducia nel sistema giudiziario. Dati che "forniscono l'evidenza di un fenomeno particolarmente esteso e solo in parte ‘visibile'" secondo l'Istituto di fisiologia clinica del Cnr, autore della ricerca Ipsad, Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs, condotta nel 2022 coinvolgendo 5mila residenti in 100 comuni.