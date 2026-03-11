Tagli al personale di Citynews, la solidarietà del Cdr di Fanpage ai colleghi: “Diritti calpestati”

Il Cdr di Fanpage.it esprime la massima solidarietà ai colleghi di Citynews per i tagli al personale che l’azienda sta attuando in questi giorni senza alcun rispetto degli iter previsti. Esprimiamo profondo sconcerto per una decisione tanto grave da parte dell’editore, a fronte delle rassicurazioni che, come apprendiamo, erano state date al Cdr di Citynews appena poche settimane fa.

Quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato sono stati licenziati via pec, in maniera improvvisa e immediata, e sedici collaboratori sono stati soggetti a tagli o rimodulazioni. Una modalità irrispettosa dei lavoratori, oltre che scorretta.

Il Cdr infatti non era stato pre allertato circa possibili tagli al personale, né era stato avvertito degli imminenti licenziamenti. Una procedura adottata in spregio all’iter formale previsto dal contratto collettivo nazionale Figec-Cisal-Uspi che prevede di chiedere il parere preventivo del Cdr e aprire una procedura di consultazione sindacale coinvolgendo le parti sociali.

Con quest’azione drastica, l’editore ha scelto di calpestare i diritti dei giornalisti con un atteggiamento arrogante e inaccettabile. Nessuna congiuntura storica o economica può giustificare l’annullamento delle garanzie sindacali previste per i lavoratori.

Ricordiamo che i giornalisti sono la forza lavoro che permette l’esistenza stessa dei giornali. Senza di loro non esistono gli editori.

La nostra solidarietà e il nostro sostegno va quindi in maniera piena e incondizionata ai colleghi di Citynews.

Il Cdr