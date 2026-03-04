SuperEnalotto, premi non riscossi nello speciale “SuperEstrazione”: come scoprire se si è tra i vincitori
C’è chi ha vinto ben 50mila euro al Superenalotto ma non si è accorto di nulla. Si tratta di 18 vincitori del premio speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar del dicembre scorso che però non hanno mai reclamato né incassato la vincita. Per tutti loro i termini per pretendere la somma stanno quasi per finire visto che la richiesta va presentata entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, in questo caso vale a dire entro il prossimo venerdì 20 marzo. Molti forse si sono dimenticati di controllare, ma per scoprire se si è tra i vincitori è molto facile.
Si tratta di giocatori che hanno partecipato all'iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar del concorso n. 203 di sabato 20 dicembre 2025 che metteva a disposizione 300 premi da 50mila euro ciascuno, per un totale di 15 milioni di euro. Per partecipare bastava convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con cui si riceveva un codice univoco da 25 cifre.
Proprio quel codice va controllato per scoprire se si è tra i vincitori. La verifica può essere effettuata nella sezione dedicata del sito ufficiale di SuperEnalotto attraverso l’App ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite o direttamente presso i punti vendita Sisal. Si può scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.
Ecco l’elenco dei punti vendita in cui si sono verificate le vincite ancora da riscuotere:
Lombardia
- Bergamo (BG) – c/o PdV Sisal Tabaccheria situato in Via Giulio Cesare, 55
- Nerviano (MI) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Edicola c/o Auchan situato in Strada Sempione,109
- Varedo (MB) – c/o PdV Sisal Sala Snc situato in Viale Brianza, 114
- Sedriano (MI) – c/o PdV Sisal Tabaccheria 9 situato in Piazza Gandhi,6
Puglia
- Ostuni (BR) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Millionaire situato in Via G. Di Vittorio, 8
- Bisceglie (BT) – c/o PdV Sisal Tabaccheria al Seminario situato in Martiri di Via Fani, 2
Sardegna
- Monti (SS) – c/o PdV Sisal Bar Due Emme situato in Via Roma,98
- Cabras (OR) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Carboni situato in C.so Italia, 173
Sicilia
- Palermo (PA) – c/o PdV Sisal Tabacchi Campione situato in Via Alessio di Giovanni, 40
- Palermo (PA) – c/o PdV Sisal Febraro Donatella situato in Via A. Pacinotti, 62
Lazio
- Roma (RM) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Bologna situato in Piazza Bologna, 16
- Roma (RM) – c/o PdV Sisal Tabaccheria situato in Via Valle Borbera, 2
Emilia Romagna
- Montechiarugolo (PR) – c/o PdV Sisal Tabacchi situato in Via Parma, 61
Abruzzo
- Lanciano (CH) – c/o PdV Sisal Il Tabaccaio situato in V.le della Rimembranza, 37
Campania
- Sant’Antonio Abate (NA) – c/o PdV Sisal Tabacchi situato in Via Buonconsiglio, 120/122
Umbria
- Terni (TR) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Alessia situato in Viale Benedetto Brin,
Piemonte
- Torino (TO) – c/o PdV Sisal Tabaccheria Idee Regalo situato in Via Barletta, 110/A
Calabria
- Castrolibero (CS) – c/o PdV Sisal Bar Italia situato in Via Ortomatera, 80/82