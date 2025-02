video suggerito

SuperEnalotto, centrato il 5+1: vinti oltre 500mila euro Centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro al Superenalotto di oggi, giovedì 13 febbraio. Il montepremi da 546.362 euro è stato vinto con la Bacheca dei Sistemi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un fortunato giocatore del Superenalotto di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, ha centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro.

I 546.362 euro del 5+1 sono stati vinti con la Bacheca dei Sistemi, riporta Agipro. Nessun "6", il jackpot sale oltre i 72 milioni di euro. L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Nell'estrazione odierna, il concorso numero 25 del Superenalotto, sono stati realizzati anche cinque 5 che portano a casa un montepremi da 35.303 euro ciascuno. La combinazione vincente del concorso di oggi, giovedì 13 febbraio, del Superenalotto è 31 – 64 – 41 – 62 – 74 – 87; Numero Jolly: 84; Numero Superstar: 68.

La Bacheca dei sistemi è una sorta di "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, vincite fino a 520 euro è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.