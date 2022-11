Suicida a 13 anni, gli inquirenti a Fanpage: “Presa in giro dalle amiche nella chat di gruppo” Secondo quanto rivelato da fonti investigative a Fanpage.it, la 13enne morta suicida a Monopoli potrebbe aver agito dopo aver ricevuto alcuni messaggi di scherno da parte delle amichette nella chat di gruppo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una serie di messaggi di scherno nella chat con le amiche avrebbero indotto una 13enne a togliersi la vita il 20 novembre scorso a Monopoli. Secondo quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, la ragazzina potrebbe aver agito dopo aver letto gli sms inviati su whatsapp dalle amichette.

"Era soltanto uno scherzo" avrebbero raccontato in lacrime dopo il fatto. Le indagini proseguono però con cautela: non è infatti detto che quei messaggi possano essere stato il motivo alla base del tragico gesto.

I genitori della ragazzina avrebbero scoperto il contenuto della chat con le amiche soltanto dopo il suicidio della piccola. Sono ancora in corso gli approfondimenti da parte di carabinieri e Procura. L'apertura del fascicolo è per istigazione al suicidio ed è stata affidato alla pm Silvia Curione con la supervisione del procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa.

Secondo quanto reso noto, la ragazzina è morta per soffocamento. Per evitare ulteriore dolore ai familiari, è stato disposto soltanto un esame medico-legale e non l'autopsia. Nella giornata di ieri, 22 novembre, sono stati celebrati i funerali a Monopoli. Attoniti i residenti che si sono stretti attorno alla famiglia della piccola vittima. Il sindaco Angelo Annese ha proclamato il lutto cittadino.

Chi indaga ha disposto il sequestro del cellulare che sarà poi analizzato da un consulente dopo l'affidamento dell'incarico. I periti esamineranno tutti i messaggi, anche quelli eventualmente cancellati. Sotto la lente di ingrandimento anche le ricerche effettuate su internet. Secondo gli inquirenti, nel cellulare dell'adolescente potrebbero esserci molte altre cose, come contatti con persone esterne al contesto familiare e scolastico. Tutte ipotesi che dovranno essere confermate nei prossimi giorni, ma che non possono essere per il momento escluse.