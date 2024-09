video suggerito

Stuprata in casa da 50 uomini ingaggiati dal marito, uno degli accusati: "Svenuta ma pensavo sapesse" L'ammissione di uno dei 50 uomini accusati dello stupro di Gisèle Pelicot in Francia. Il 44enne Lionel R. alla Corte: "Non avrei mai immaginato che lei non sapesse ma sono colpevole di stupro perché quando ho visto che era priva di sensi sarei dovuto andare via ma non ho detto nulla".

A cura di Antonio Palma

"Non mi sono mai detto ‘Stupro quella donna' ma sono colpevole di stupro perché quando ho visto che era priva di sensi, sarei dovuto andare via ma non ho detto nulla", così uno dei 50 uomini accusati di aver stuprato Gisèle Pelicot dopo essere stati ingaggiati dal marito ha ammesso in parte le sue colpe nel processo in corso in Francia. Il 44enne Lionel R., dipendente di un supermercato e padre di tre figli, è tra le decine di uomini accusati di aver preso parte agli stupri organizzati da Dominique Pelicot ai danni della moglie nell'arco di un decennio.

L'uomo in particolare era stato identificato come colui che nel 2018 abusò della donna mentre era drogata e priva di sensi. Il 44enne, intervenuto in aula giovedì, ha accettato le accuse contro di lui affermando di essere dispiaciuto per ciò che ha fatto. "Dato che non ho mai ottenuto il consenso della signora Pelicot, non ho altra scelta che accettare i fatti", ha dichiarato alla corte e, rivolto alla vittima, ha aggiunto: "Mi dispiace, posso solo immaginare l'incubo che hai vissuto… e io sono parte di questo incubo. So che le mie scuse non cambieranno ciò che è successo, ma volevo dirtelo".

Al pari di altri imputati, un totale di 50 uomini di età compresa tra 26 e 74 anni, il 44enne ha sostenuto che in quel momento pensava di partecipare a un gioco organizzato dalla coppia. L'uomo in sostanza ha cercato di scaricare parte della colpa su Dominique Pelicot, dicendo alla corte che aveva fatto ciò che il marito gli aveva detto di fare e che credeva di stare semplicemente di partecipare a un gioco di coppia.

"Se avessi saputo che lei non era a conoscenza di cosa sarebbe successo, non ci sarei andato", ha detto infatti l'uomo ai giudici, aggiungendo: "Si parlava di farmaci. A volte di lei che li prendeva e a volte di lui che glieli somministrava ma non mi sono fatto troppe domande". "Non avrei mai immaginato che lei non potesse far parte di questo gioco. Quello è stato il mio primo grande errore. Avrei dovuto controllare che fosse d'accordo. Non le ho parlato, quindi non ho potuto ottenere il suo consenso mi sento in colpa per quello che ho fatto" ha aggiunto.

Dominique Pelicot, che ha ammesso le accuse, dal suo canto ha detto che gli uomini che ha reclutato online sapevano tutti che sarebbero venuti per violentare la sua moglie drogata e incosciente. L'uomo ha detto alla Corte di essere "uno stupratore" per aver organizzato le violenze alla moglie Gisèle Pelicot nella sua camera da letto nel sud della Francia tra il 2011 e il 2020, dopo aver contattato gli uomini online.