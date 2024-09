video suggerito

Francia, Dominique P. per la prima volta in aula: “Ho drogato mia moglie e l’ho fatta violentare da 50 uomini” Domunque Pélicot, 71 anni, ha testimoniato per la prima nel processo a suo carico (e degli altri 51 stupratori della moglie Gisèle) in corso ad Avignone, in Francia. Ha ammesso tutte le accuse, ma ha chiesto di essere perdonato: “Sono stato violentato anch’io quando avevo 9 anni, questo ha influito su quello che è successo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

C'era moltissima attesa in Francia per le dichiarazioni in aula di Dominique Pélicot, l'uomo che per dieci anni ha drogato e fatto stuprare la moglie da decine di uomini. Dopo alcuni giorni di malattia, il 71enne ha testimoniato per la prima volta nel processo a suo carico (e degli altri 51 stupratori della moglie Gisèle) in corso ad Avignone: "Sono uno stupratore, come tutti gli altri in quest'aula di tribunale", ha ammesso. "Riconosco i fatti" che mi vengono imputati "nella loro totalità".

L'anziano ha quindi chiesto compassione: "Sono colpevole di ciò che ho fatto. Ho sottoposto mia moglie, i miei figli, i miei nipoti a tutto questo. Mi pento di ciò che ho fatto. Chiedo perdono anche se non è perdonabile". La vittima ha guardato impassibile il suo ex marito mentre entrava in tribunale, trascinandosi con un bastone per sostenersi.

Pélicot ha poi raccontato di essere stato violentato a nove anni e di essere stato costretto ad assistere a un abuso sessuale quando ne aveva 14. "Ho solo ricordi shock della mia giovinezza. Non nasciamo pervertiti, lo diventiamo. Penso che ciò che ho vissuto sia preponderante nella mia storia. Anche se è paradossale, non ho mai considerato mia moglie come un oggetto" ha aggiunto il 71enne in aula.

Alludendo agli altri uomini accusati, seduti sui banchi in tribunale, ha detto che "tutti sapevano" che li stava invitando a violentare la moglie.

L'elettricista in pensione, ha poi ricordato come la sua vita sia "cambiata" quando ha incontrata la moglie da adolescente. "Ero molto felice con lei. Era l'opposto di mia madre, che era completamente ribelle". E ha affermato che Gisèle Pélicot "non se lo meritava". L'imputato aveva precedentemente detto agli psicologi che la colpa delle sue azioni era della moglie, "perché si rifiutava di andare a ballare con lui".

Anche la moglie è stata sentita in aula: "Per me è difficile ascoltare il signor Pélicot perché in 50 anni non ho mai immaginato per un secondo che potesse fare questo. È difficile per me sentire tutto questo oggi… gli atti di violenza e le barbarie. Non ho pensato per un secondo che potesse farlo. Avevo piena fiducia in quell'uomo" ha detto alla corte.