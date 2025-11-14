Stoccolma, autobus di linea si schianta contro pensilina: 3 morti e diversi feriti, autista arrestato

Un autobus a due piani si è schiantato contro una pensilina a Stoccolma: diversi feriti gravi e tre vittime secondo la polizia. L’autista del mezzo è stato arrestato.

Un grave incidente ha colpito nel pomeriggio il centro di Stoccolma, dove un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Östermalm, una delle zone più trafficate e centrali della città. L'allarme è scattato alle 15:24. L’impatto ha provocato una scena di caos immediato, con numerose ambulanze e un elicottero di soccorso accorsi sul posto. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, i servizi di emergenza hanno parlato di una situazione particolarmente critica già nei primi minuti. "Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto", ha dichiarato Oscar Davila, rappresentante dei soccorritori intervenuti nell’area del disastro.

Al momento dell'impatto l'autista era solo a bordo del mezzo, che era fuori servizio. Le vittime erano dunque persone che al momento dell'incidente si trovavano in attesa o di passaggio alla fermata.

Le cause dello schianto restano per ora sconosciute. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, le autorità hanno disposto l’arresto dell’autista del mezzo. Si ipotizza un malore alla guida.

"Persone che forse stavano tornando a casa da parenti, amici o per trascorrere una tranquilla serata a casa. Non ne conosciamo ancora la causa, ma in questo momento i miei pensieri sono principalmente rivolti alle persone colpite e ai loro familiari", è il commento del premier Ulf Kristersson al quotidiano Dagens Nyheter, "la polizia, le ambulanze e i servizi di soccorso hanno ora un compito molto difficile e importante da svolgere. Esorto tutti a mostrare considerazione e comprensione per i loro compiti".

Tra chi ha assistito alla scena, anche un residente della zona rimasto profondamente scosso dall’accaduto. Il testimone ha raccontato di aver percepito immediatamente la gravità dell’impatto: "Ero seduto sul divano a guardare un film quando ho sentito un botto. Sembravano diversi botti. Non era un botto solo". Dalla finestra, pochi istanti dopo, ha visto l’autobus schiantarsi contro la pensilina. "È spiacevole. Suscita molte emozioni", ha aggiunto.

L’episodio è stato classificato come omicidio colposo aggravato, un provvedimento che sottolinea la gravità della situazione ma che non chiarisce ancora quali possano essere stati gli elementi che hanno portato il veicolo a perdere il controllo.