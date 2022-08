“Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore”: donna percorre coi pattini l’autostrada A10 Una ragazza è stata fermata dalla Polizia Strada di Imperia mentre percorreva l’autostrada A10 con dei pattini a rotelle.

Con l'avvento di Google Maps e dei sistemi di navigazione satellitare molti utenti della strada sembrano aver smarrito non solo la capacità di orientarsi, ma anche il semplice buon senso.

Ne sa qualcosa la giovane donna che ieri notte è stata fermata dagli agenti della polizia stradale di Ventimiglia mentre percorreva con dei pattini a rotelle l'autostrada A-10 che collega Ventimiglia a Genova. Quando i poliziotti l'hanno vista – decisamente increduli – le hanno chiesto che diavolo ci facesse su una strada a scorrimento veloce con dei roller ai piedi. "Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare", ha risposto loro la ragazza.

Ad allertare le forze dell'ordine le segnalazioni giunte alla centrale operativa da parte di alcuni automobilisti che segnalavano la presenza della persona con i pattini nella corsia di marcia. "Era molto buio e bisognava far presto, per impedire che quella sciagurata condotta si trasformasse in una tragedia", hanno spiegato dalla centrale della Polstrada.

"Sono state dirottate sul posto due pattuglie della sottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia, una rallentando i veicoli che venivano da dietro, l'altra per intercettare la pattinatrice solitaria, poi bloccata in sicurezza presso un parcheggio ove il quale è stata indirizzata. La persona fermata, alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, ha candidamente ammesso che stava solo seguendo le indicazioni del suo navigatore che le aveva indicato quella strada per raggiungere la propria meta. È scattata quindi una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente".