Stasi ora è difeso anche dall’avvocata Aldrovandi: “Bersaglio di minacce social, partite già diverse diffide”

Nel team difensivo di Alberto Stasi entra anche l'avvocata Elisabetta Aldrovandi. Il suo lavoro si concentrerà sulla tutela di Stasi, diventato bersaglio di insulti soprattutto su YouTube. "Abbiamo fatto partire diverse diffide", la legale ha spiegato infatti a Fanpage.it che il suo nuovo assistito è nel mirino anche di minacce social. Alberto Stasi sta scontando in carcere, ma in semilibertà, la condanna in via definitiva per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, mentre è stato assolto in via definitiva dall'accusa di pedopornografia.

L’avvocata Elisabetta Aldrovandi

Avvocata, di che tipo di messaggi parliamo?

Si tratta di diversi tipi di messaggi: sia di commenti su YouTube o su altri social che di dichiarazioni rese anche verbalmente durante delle live o dei video. Ma non solo, abbiamo scoperto anche gruppi social nati molto probabilmente allo scopo di attaccare Alberto Stasi.

Non soltanto tendono ad addebitargli la responsabilità di reati, che da sentenze definitive sono stati assolutamente esclusi, ma questi commenti sono anche pieni di insulti, di offese e di dichiarazioni molto pesanti nei suoi confronti. Poiché sono pubblicate sui social, si trasformano in diffamazioni aggravate.

Voi della difesa di Alberto Stasi avete presentato già querele?

Abbiamo fatto partire diverse diffide. Successivamente decideremo come procedere a seconda dell'esito di queste diffide e anche a seconda dei soggetti che riusciremo a identificare come autori di determinate dichiarazioni. In alcuni casi sarà facile identificarli e in altri casi sarà più complicato perché si nascondono dietro a nickname o a profili falsi.

Di quanti messaggi stiamo parlando?

Tenga conto che solo nel giro di due o tre giorni io stessa ho ricevuto via social e via mail più di 200 segnalazioni. Si tratta di una mole enorme di messaggi, per questo giustamente Alberto Stasi ha deciso di tutelarsi, indipendentemente dal fatto che lui sia stato condannato in via definitiva e che stia scontando la sua pena come giusto che sia. Io credo che nessuno abbia il diritto in ogni caso né di addebitare delle condotte illecite e penalmente rilevanti a chi è stato assolto, né di insultare e offendere pesantemente un'altra persona. Alberto Stasi sta scontando una pena stabilita dallo Stato, non deve scontare anche una gogna mediatica. Vale per lui, vale per Andrea Sempio e vale per qualsiasi cittadino coinvolto in una vicenda giudiziaria.

Parla di accuse legate alla pedopornografia, per cui Stasi è andato a processo ed è stato assolto in via definitiva?

Sì, queste sono quelle più frequenti.

Lei avvocata è stata chiamata unicamente per concentrarsi su queste diffide?

Sono stata incaricata esclusivamente di questo per le varie diffamazioni che si stanno perpetrando via social e via YouTube ma anche carta stampata e trasmissioni tv. Anche se in quest'ultimo caso capita meno perché ci sono più filtri, mentre sui social non ci sono proprio. Alberto Stasi è bersagliato, è giusto tutelare la dignità e la reputazione anche di un condannato in via definitiva.