Sta per brillare la Superluna Piena in Pesci il 18 settembre 2024: emozioni sfrenate e introspezione per tutti L'eclissi di Luna in Pesci con eclissi lunare parziale del 18 settembre 2024 sarà potente e profonda soprattutto per i segni mobili: Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine che dovranno fare i conti coi bisogni più profondi. Emozioni intense e introspezione per tutti!

Alle 4:40 del mattino di mercoledì 18 settembre 2024 ci sarà il plenilunio in Pesci, che sarà anche un'eclissi di Luna. Quando l'opposizione tra Sole e Luna avviene incrociando i nodi lunari, ovvero l'intersezione tra l'orbita della Luna intorno alla Terra e l'eclittica, abbiamo un'eclissi di Luna. Le eclissi avvengono sempre in mini cicli di quattro o sei consecutive, nelle quali i segni zodiacali interessati sono sempre gli stessi, sullo stesso asse. Con questa eclissi di Luna del 18 settembre 2024 mettiamo un piede per la prima volta nell'asse Pesci-Vergine. Le ultime eclissi di aprile 2024, ma anche le prossime della primavera 2025, continueranno però a interessare l'asse Ariete-Bilancia.

Siccome la fase lunare di Luna piena è un momento di esplosione del nostro inconscio, delle nostre emozioni e dei nostri bisogni sentimentali, la Luna nel segno zodiacale dei Pesci ci mette ancora più in contatto con la nostra parte emotiva e sensibile. Su questa situazione si innesta l'eclissi, che è un momento di oscuramento del satellite e quindi, di nuovo, di grande profondità. L'eclissi di Luna è come se togliesse veli e muri tra il nostro io e il nostro inconscio. L'eclissi amplifica quindi le tensioni, il nervosismo, le confusioni già forti che si hanno normalmente nella fase di Luna piena in Pesci.

Ancora più del solito vi chiedo di prestare attenzione ai sogni, che spesso rivelano paure, desideri e sensazioni. I segni zodiacali più toccati saranno i segni mobili, ovvero Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario, che già durante l'estate, come vi ho raccontato, sono stati messi sotto pressione dallo scontro tra Giove e Saturno. Infine, come sempre, vi ricordo che le fasi lunari, in base al periodo dell'anno in cui avvengono, hanno nomi legati alla storia e alla natura, e questa viene conosciuta come "Luna Piena del raccolto e della vendemmia". Non serve certo spiegarvi perché!

Il significato dell'eclissi con Luna piena in Pesci di mercoledì 18 settembre

La Luna piena nel segno dei Pesci è già di per sé particolarmente intensa perché il satellite, che simbolicamente rappresenta le nostre emozioni femminili più profonde e delicate, nel segno zodiacale dei Pesci si sente esaltato nei suoi valori di empatia, solitudine ed emotività. La Luna piena in Pesci di mercoledì 18 settembre sarà anche un'eclissi di Luna, il che aumenta il suo potere di introspezione, da un lato, e di confusione e panico, dall'altro.

La Luna piena in Pesci si troverà, come se non bastasse, molto vicina a Nettuno, proprio il pianeta legato al segno dei Pesci: le caratteristiche dell'ultimo dei 12 segni zodiacali saranno quindi davvero elevate alla massima potenza. Contemporaneamente, Mercurio in Vergine, che si oppone perfettamente a Saturno, ci rende davvero difficile comunicare ma anche ascoltare davvero ciò che provano gli altri, come se fossimo sopraffatti e resi sordi dalle nostre stesse emozioni. Venere in Bilancia si scontra con l'asteroide Chirone nel segno dell'Ariete, mettendo in crisi l'amore che mostriamo per gli altri a fronte del bisogno di essere visti ciascuno nelle proprie emozioni. Aspettiamoci quindi 48 ore particolarmente intense nelle quali sarebbe meglio evitare qualsiasi genere di discussione, tensione o affaticamento. Smaltiamo l'agenda ed evitiamo di fare passi particolarmente importanti.

Gli effetti della Luna Piena in Pesci segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Superluna Piena in Pesci con eclissi del 18 settembre, segno per segno.

Ariete

L'Ariete, in un momento di tensione fisica e quotidiana, si sente affaticato da questa eclissi che gli toglie anche l'ultimo briciolo di energia, ma nulla di preoccupante!

Toro

Il Toro, attualmente impegnato nell'andare in profondità e nel concretizzare con una certa maturità, coglierà l'occasione dell'eclissi di Luna soltanto per concedersi una piacevole divagazione e una chiacchierata romantica con i suoi sogni.

Gemelli

Come tutti i segni mobili, anche i Gemelli sono particolarmente coinvolti da questa eclissi di Luna, che li costringe a rimettere in discussione i loro progetti, nei quali probabilmente si erano sopravvalutati o avevano sottovalutato le difficoltà, banalmente il tempo. Saturno contro si fa sentire!

Cancro

Sarà che il Cancro ama le eclissi, sarà che ama il segno dei Pesci, o sarà semplicemente che con Saturno e Marte entrambi a favore, questo Cancro è troppo concentrato su se stesso e sulle cose da fare per preoccuparsi.

Leone

L'eclissi di Luna nel segno dei Pesci non coinvolge particolarmente il Leone, che però prende spunto da questo momento per soffermarsi a valutare tutto ciò che di emotivo, intimo, suo e di chi ama, gli si è presentato ultimamente.

Vergine

Questa eclissi di Luna, proprio opposta alla Vergine, la spiazza, le toglie tutte le certezze e la costringe a indagare tutto ciò da cui si è sempre tenuta lontana. È davvero ora di abbracciare l'altro, il diverso, l'ignoto.

Bilancia

Abbiamo detto che questo è un bellissimo anno per te, e mi sento di ribadirlo. Quindi, questa Luna piena con eclissi non farà che aprirti ancora di più all'empatia, cioè all'ascolto attento di chi sta meno bene di te.

Scorpione

Sei proprio felice di questa eclissi di Luna, che finalmente sembra avere gli stessi valori che tu propaghi da sempre! Quindi sì, forse sarai più teso e più emotivo, ma per nessun motivo ti lamenterai di questa "lavatrice sentimentale" nella quale ti senti immerso.

Sagittario

Con questa eclissi di Luna, il Sagittario si rende finalmente conto di quella che è la lezione di Saturno contro e Giove opposto: l'occasione di tarare nuovamente i suoi bisogni e soprattutto le sue potenzialità, almeno allo stato attuale.

Capricorno

Marte e Venere ti danno fastidio, ma è soltanto un fastidio superficiale. Questa eclissi ti renderà nervoso, ma il tutto è risolvibile prendendoti un po' di tempo per te, per riflettere!

Acquario

In queste giornate leggere ed energiche, l'eclissi di Luna porterà un momento di maggior ascolto, come quando parte una canzone che ti stimola ricordi particolarmente malinconici.

Pesci

Sei proprio tu il grande protagonista di questa eclissi di Luna, ma nessuno meglio di te è in grado non solo di viverla, ma anche di comprenderla davvero in profondità e di spiegarla a tutti noi. Sono sicura che il pensiero "speriamo che passi in fretta" non ti sfiorerà, perché tu sei saggio!