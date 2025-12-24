Sradicano e portano via un intero sportello Atm senza essere visti: in Calabria è caccia ai ladri

Assalto la scorsa notte a uno sportello automatico della Bcc Calabria Nord. Stando alle prime informazioni è stato completamente sradicato e portato via la notte scorsa: si trova lungo la Statale 18 Tirrena inferiore nel Comune di Santa Maria del Cedro. Ora non si sa con certezza quanto denaro era presente nel dispositivo.

A scoprire quello che era accaduto sono stati i titolari delle attività commerciali a fianco alla sede dell'Atm, ovvero un bar-tavola calda e un'agenzia immobiliare. Prima di allora nessuno si è accorto ti quanto stava accadendo: i ladri avrebbero agito indisturbati, considerando che gli edifici adiacenti non sono abitati in inverno. Si cerca di capite ora come abbiano agito: tra le ipotesi anche quella che abbiano usato un mezzo pesante da lavoro per portare via il dispositivo dopo averlo sradicato dalle parete.

Ora sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Scalea che stanno cercando di risalire ai responsabili dell'accaduto. Hanno già eseguito i rilievi sul posto e ora stanno visionando tutte le videocamere di sorveglianza, comunali e private, della zona. La speranza è che ci siano delle immagini che potranno inchiodare i ladri.

Il sindaco Ugo Vetere di Santa Maria del Cedron ha precisato sui social: "L’assalto allo sportello automatico della Bcc Calabria Nord lungo la Statale 18, nel territorio di Santa Maria del Cedro, è un episodio grave che desta forte preoccupazione. È necessario rafforzare i controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più vulnerabili, per tutelare le imprese e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La mia amministrazione è da sempre impegnata sul fronte della legalità e auspica, in tempi brevi, anche l’ultimazione dei lavori della nuova caserma dei Carabinieri nella frazione di Marcellina".