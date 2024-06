video suggerito

Sposati per cinquant'anni, decidono di morire insieme: l'eutanasia di coppia di Jan ed Els in Olanda La storia di Jan Faber ed Els van Leeningen che dopo quasi 50 anni di matrimonio hanno deciso di ricorrere in Olanda all'eutanasia di coppia: lui soffriva di un cronico dolore alla schiena che lo costringeva in sedia a rotelle, lei avvertiva i primi sintomi di demenza senile.

A cura di Ida Artiaco

Jan Faber ed Els van Leeningen sono stati sposati per quasi cinquant'anni. All'inizio di giugno hanno deciso di morire praticando quella che nel loro paese, l'Olanda, si chiama "duo-euthanasia" o eutanasia di coppia. Lui, 70 anni, soffriva di un cronico dolore alla schiena che lo costringeva in sedia a rotelle, lei avvertiva i primi sintomi di demenza senile, con difficoltà a parlare. La loro storia è stata raccontata dalla BBC.

I due si sono conosciuti all'asilo, poi si sono persi di vista prima di incontrarsi di nuovo quando Jan giocava a hockey per la squadra nazionale giovanile dei Paesi Bassi, per poi diventare un allenatore sportivo, ed Els studiava come insegnante di scuola elementare. In seguito, si sono sposati, hanno avuto un figlio e hanno vissuto gran parte della loro vita su una barca, la loro grande passione in comune.

Dal 1999 Jan ha cominciato a soffrire di dolori alla schiena, è stato anche operato nel 2003, ma la situazione non è migliorata ed anzi è stato anche costretto a lasciare il lavoro. È stato allora che ha cominciato a parlare di eutanasia: Jan spiegava alla sua famiglia che non voleva vivere troppo a lungo con le sue "limitazioni fisiche". Così la coppia si è unita alla NVVE, l’organizzazione olandese per il "diritto alla morte". Nel 2018 Els si è ritirata dall'insegnamento. Mostrava i primi segni di demenza. Nel 2022 ha saputo che le sue condizioni non sarebbero migliorate. Così, lei e il marito hanno iniziato a discutere di eutanasia di coppia: sarebbero morti insieme.

"Se prendi molte medicine, vivi come uno zombie", ha detto Jan al giornalista della BBC che l'ha intervistato pochi giorni prima di morire. "Quindi, con il dolore che provo e la malattia di Els, penso che dobbiamo fermare tutto questo", ha aggiunto. Nei Paesi Bassi l’eutanasia e il suicidio assistito sono legali se qualcuno ne fa richiesta volontariamente e la sofferenza – fisica o psicologica – viene valutata dai medici come "insopportabile", senza alcuna prospettiva di miglioramento. Chi ne fa richiesta viene valutato da due specialisti: il secondo verifica la valutazione fatta dal primo.

Solo nel 2023, nei Paesi Bassi, 9.068 persone sono morte per eutanasia, circa il 5% del numero totale di decessi. I casi di duplice eutanasia sono stati 33, quindi 66 persone. Si tratta di situazioni complesse, rese ancora più difficili se uno dei due partner è affetto da demenza, in cui può esserci incertezza sulla sua capacità di dare il consenso. I medici, in altre parole, devono essere certi che un partner non influenzi l’altro. Ma non è stato il loro caso. Sono morti insieme il 3 giugno scorso.