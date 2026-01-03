Sposati da 76 anni muoiono a distanza di 24 ore: Emilio e Olga insieme fino alla fine

Emilio Peporini e Olga Bonuccelli erano sposati da 76 anni e sono morti a 24 ore di distanza l’uno dall’altra. I funerali insieme nella stessa chiesa in cui si sono sposati.

Erano sposati da 76 anni e sono morti a 24 ore di distanza l'uno dall'altra. È quanto accaduto a Viareggio a Emilio Peporini e Olga Bonuccelli: una vita insieme fino al giorno del funerale. Lui aveva 98 anni e lei 96. Erano entrambi ricoverati nella stessa casa di cura. La prima a morire il 31 dicembre è stata la donna, il giorno dopo ha messo di respirare anche lui. Olga ha iniziato a sentirsi male il 15 dicembre tanto da essere stata ricoverata all’ospedale Versilia, da dove poi era stata trasferita alla casa di cura San Camillo. Lo stesso è accaduto per Emilio: prima all'ospedale e poi ha raggiunto la moglie nella struttura di cura.

Fino alla fine insieme: i funerali si sono celebrati nella chiesa di Sant'Andrea a Viareggio, esattamente la stessa chiesa in cui la coppia si è sposata e ha celebrato le nozze d'oro.

Anche sui social un ricordo speciale: "Un Addio Speciale. Oggi Onoranze Funebri Croce Verde Viareggio ha vissuto un momento profondamente toccante: l’ultimo saluto a Olga Bonuccelli e Emilio Peporini, due coniugi uniti da una vita intera e separati solo da pochi giorni.Olga, 96 anni, ci ha lasciato per prima. Ieri, 1 gennaio 2026, è venuto a mancare anche Emilio, 98 anni. In accordo con la famiglia, abbiamo celebrato un funerale congiunto, unendo ancora una volta due vite che non hanno mai smesso di camminare insieme Un gesto carico di significato, che ha voluto rendere omaggio a un legame profondo, fatto di amore, condivisione e presenza reciproca. Abbiamo curato ogni dettaglio con rispetto e discrezione, restando a fianco della famiglia in un momento di grande dolore Salutiamo oggi Olga ed Emilio, che anche nell’addio, restano uniti. Un amore che va oltre il tempo e continua a vivere nel ricordo di chi li ha amati".