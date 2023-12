Spoleto, auto contromano travolge un furgone e una macchina: il conducente è ferito gravemente Un’auto contromano ha travolto un furgone e una seconda macchina che veniva nella direzione opposta a Spoleto. Una persona è rimasta ferita gravemente, mentre il conducente del furgone se l’è cavata con lesioni di lieve entità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un'auto ha travolto un furgone e una seconda vettura nella sua corsa contromano lungo 4 corsie a Spoleto. Stando a quanto reso noto, una persona è rimasta ferita gravemente. L'incidente è avvenuto nella notte tra ieri, martedì 19 dicembre e oggi, mercoledì 20, in direzione nord all'altezza di località Fabbreria. Il conducente della vettura contromano è rimasto ferito gravemente. Le cause del sinistro stradale sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno fatto sapere che si è trattato di un frontale tra un furgone e la vettura contromano. Anche una terza macchina è rimasta coinvolta nell'incidente, sfiorata per miracolo da quella contromano prima dell'urto con il furgone. L'uomo a bordo del secondo mezzo è rimasto ferito, ma per fortuna non gravemente. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il conducente della macchina che procedeva contromano.

La persona alla guida della terza automobile, fortunatamente solo sfiorata dalla macchina contromano, sarebbe invece rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri e la polizia stradale. Con loro anche tre ambulanze, corse sul posto per prestare soccorso ai feriti.

Non è chiaro perché il conducente della prima vettura abbia imboccato la strada contromano, travolgendo prima il furgone che correttamente veniva nel verso opposto e poi la seconda auto che fortunatamente è riuscita ad evitare l'impatto. Il conducente della macchina sfiorata è quindi rimasto illeso. Anche la persona alla guida del furgone è riuscita a salvarsi, rimanendo però ferita in modo lieve. L'uomo è infatti stato affidato alle cure del personale dell'ambulanza intervenuto sul posto. Ad avere la peggio, proprio la persona che ha imboccato la strada contromano. Il conducente dell'auto sarebbe invece quello nelle condizioni più gravi.