Spinge la moto in panne, auto pirata lo travolge: muore vicesindaco Pietro Antonio Ghiaccio Pietro Antonio Ghiaccio, 54 anni vicesindaco di Scano Montiferro in provincia di Oristano, è stato investito fatalmente da un'auto pirata: l'uomo è stato travolto sul ciglio della strada mentre spingeva la moto, rimasta senza benzina.

A cura di Dario Famà

Nella scorsa notte, un incidente stradale ha causato la morte di Pietro Antonio Ghiaccio, 54 anni e vicesindaco di Scano Montiferro, nella provincia di Oristano. Il fatto si è verificato a San Vero Milis sulla Strada Provinciale 10, in direzione Putzu Idu, nel territorio di Riola Sardo.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, Ghiaccio era alla guida della sua moto, una Harley Davidson, quando, improvvisamente, si sarebbe fermato per mancanza di carburante. Rimasto in panne, il 54enne avrebbe spinto il proprio veicolo in attesa di un amico che lo rifornisse.

Per questo motivo, l'uomo si sarebbe posizionato sul ciglio della strada, scarsamente illuminata. All'improvviso, una prima vettura lo avrebbe sfiorato, mentre il conducente del mezzo successivo lo ha travolto e non si è fermato per soccorrerlo. Coinvolta anche un'altra auto, che ha colpito le due ruote della moto. I guidatori restanti si sono fermati per prestare soccorso alla vittima e hanno allertato i militari, ma per Ghiaccio purtroppo non c'era nulla da fare, è morto sul posto.

Arrivato sul luogo della tragedia, il personale del 118 ha provato a rianimare la vittima, che, però, non ha più dato segni di vita. Poco dopo la dichiarazione di decesso sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Oristano, che hanno svolto tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, con l'obiettivo di ricostruire minuziosamente le dinamiche dell'incidente e di rintracciare l'autista pirata. Nel frattempo, la Harley Davidson è stata posta sotto sequestro.

La tragica notizia, diffusasi velocemente, ha suscitato tristezza nella comunità del piccolo paese di Scano Montiferro, dove Ghiaccio era conosciuto. Oltre ad essere vicesindaco, l'uomo aveva la delega al decoro cittadino, allo sport e al verde pubblico ed era stato eletto nelle elezioni comunali del 2021 nella lista "Pro Iscanu".