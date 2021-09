Spaventoso incendio a Sassari: due pompieri feriti e capannoni a rischio crollo Ieri pomeriggio è scoppiato un incendio nella zona industriale di Sassari. Un deposito di condizionatori ha preso fuoco a causa di un corto circuito e ha coinvolto numerosi capannoni vicini, che verranno abbattuti. Danni elevati. zona evacuata. Due pompieri sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale. La zona è stata bonificata.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Un gigantesco incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri a Predda Niedda, la zona industriale di Sassari. Due pompieri sono rimasti feriti, cercando di domare le fiamme nei capannoni. Numerose esplosioni hanno interessato la zona. Sono stati fatti evacuare i clienti del vicino supermercato.

Paura per un incendio che ieri pomeriggio, a causa di un corto circuito, è divampato a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. Un deposito di condizionatori è andato a fuoco, coinvolgendo a catena diversi capannoni e strutture vicine. Due vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso, per aver riportato delle contusioni. Le attuali condizioni sanitarie non sono preoccupanti. Diversi focolai sono scoppiati nelle vicinanze, danneggiando altri capannoni. Per alcuni di essi è stato disposto l’abbattimento.

A dare l’allarme ieri pomeriggio sono stati i clienti del vicino supermercato Eurospin che, impauriti dalle fiamme e dalla gigantesca nube di fumo, hanno contattato i pompieri. Si è provveduto ad evacuare l’area e a portare in salvo i presenti. Le operazioni, che hanno permesso di sedare l’incendio, sono durate diverse ore e sono state particolarmente difficili da portare a termine, viste le dimensioni del rogo. Danni elevati per diverse attività presenti nella zona industriale: una fabbrica di pneumatici, un’azienda produttrice di candele di cera, una lavanderia industriale, una società organizzatrice di matrimoni e servizi di catering. Oltre ai vigili del fuoco, hanno collaborato la guardia forestale, i carabinieri, la Polizia e la protezione civile che ha allestito un campo di primo soccorso. Si è provveduto, infine, alla bonifica dell’area.