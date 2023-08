Sparisce dalla vista dei genitori mentre è in spiaggia, bimbo di 6 anni trovato morto annegato in mare Tragedia a Sottomarina nello stabilimento balneare Astoria: un bimbo di 6 anni, in vacanza in Italia con la famiglia, è morto annegato a pochi metri dalla riva. A dare l’allarme sono stati i genitori, che non riuscivano più a trovarlo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Quella che doveva una tranquilla vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia spagnola originaria del Ghana che si trovava in Italia per un matrimonio. Ieri un bambino di 6 anni è annegato a pochi passi dalla riva a Sottomarina nello stabilimento balneare Astoria, all’altezza della Torretta 12, in Veneto.

A dare l'allarme erano stati proprio i genitori, che all'improvviso non hanno più visto il bimbo, forse dopo essersi allontanato per giocare. Sono così partite le ricerche, fin quando un bagnante, mentre camminava nell’acqua di nemmeno mezzo metro, si è trovato di fronte un corpo, che è subito risultato essere quello del piccolo scomparso.

Sono stati chiamati i soccorsi, l’elicottero ha tentato di atterrare ma non ci è riuscito per la presenza di troppe persone e sul posto sono arrivati anche i carabinieri, la Capitaneria di Chioggia e il Suem che ha tentato la rianimazione, ma il bambino era già morto, davanti agli occhi disperati della madre e della zia.

Leggi anche Cade dal materassino in mare, turista di 46 anni muore annegato davanti ai figli a Rimini

"Una tragedia immane che macchia, purtroppo, un’estate splendida. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno – e non solo – si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane", ha commentato l'accaduto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao.