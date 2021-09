Trieste, sparatoria dopo una maxi-lite in strada: almeno otto persone ferite Una sparatoria si è verificata stamane in via Carducci, nel centro di Trieste. A quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. Ci sono feriti, ma il numero non è stato ancora precisato dalle forze dell’ordine.

Una sparatoria si è verificata questa mattina intorno alle 8 in via Carducci, nel centro di Trieste. Secondo le prime informazioni, almeno otto persone sono rimaste ferite ma il numero non è stato ancora ufficializzato da parte delle forze dell'ordine. A quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti e stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e soccorritori del 118 con ambulanze.

La sparatoria questa mattina intorno alle 8 all'esterno di un locale di via Carducci all'angolo con la via San Francesco, in pieno centro a Trieste. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di una maxi rissa con spranghe, violenze e quindi colpi di pistola. Dalle prime testimonianze potrebbe trattarsi di un gruppo di operai di origine straniera i cui dissidi sarebbero legati a questioni di lavoro. A quanto emerso, a seguito di un diverbio alcune persone (alcuni testimoni fanno riferimento a circa quindici persone coinvolte) sono passate alle vie di fatto, prima picchiandosi, poi anche esplodendo alcuni colpi di pistola. Al momento il bilancio non ufficiale sarebbe di almeno 8 feriti, ma il numero potrebbe essere destinato a salire ulteriormente. Una persona sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 4 pattuglie della polizia, carabinieri, una pattuglia della Finanza e personale del 118 con ben 7 ambulanze e un'automedica. La zona è stata transennata.

Alcune persone, probabilmente due, sarebbero state bloccate mentre stavano lasciando la città. In corso la loro identificazione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'eventuale coinvolgimento avuto nella sparatoria.

"Ho sentito un gran trambusto, ma in un primo momento non avevo capito cosa stesse succedendo. Persone si rincorrevano e all'apparenza sembrava che fosse un gioco tra di loro. Poi ho visto un'altra persona a terra, che aveva perso i sensi e ho realizzato quanto stava accadendo". Così una barista ha ricostruito gli attimi concitati di questa mattina a Trieste. Il locale dove lavora si trova esattamente di fronte al luogo in cui è avvenuta la vicenda. "Lavoro qui da 33 anni, non ho mai visto una scena di violenza", aggiunge. "Non ho avuto paura".