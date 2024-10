Sparatoria Crotone, c’è un video che mostra il pestaggio del poliziotto dopo la morte di Francesco Chimirri In un video diffuso in rete è stato ripreso il pestaggio di G. S., il poliziotto 37enne accusato di omicidio per aver estratto la pistola d’ordinanza fuori servizio e aver ucciso uno dei presunti aggressori, Francesco Chimirri, 44 anni. Nel breve filmato si vede l’agente a terra, ferito, mentre due persone lo prendono a calci con violenza. A un certo punto una di queste gli punta contro un pistola e sembrerebbe sparare mancandolo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Alcune immagini del video del pestaggio del poliziotto a Crotone.

In un video diffuso in rete è stato ripreso il pestaggio di G. S., il poliziotto 37enne accusato di omicidio per aver estratto la pistola d’ordinanza fuori servizio e aver ucciso uno dei presunti aggressori, Francesco Chimirri, pizzaiolo di 44 anni noto su TikTok. Il viceispettore è attualmente indagato.

Nel breve filmato, registrato dal cellulare di una persona all'interno di un'abitazione, si vede l'agente a terra, ferito, mentre due persone lo prendono a calci con violenza. In sottofondo si sentono le grida di chi chiede ai due di fermarsi e le voci scioccate di chi sta registrando il video. Qualcuno urla: "Hanno ammazzato papà".

A un certo punto uno degli aggressori punta un'arma contro il poliziotto e sembrerebbe sparare mancandolo. Il 37enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per le ferite riportate, i medici però escludono sia in pericolo di vita.

Prima il tamponamento, poi l'inseguimento e gli spari

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, l'auto di Chimirri, sulla quale si trovava anche un'altra persona, avrebbe tamponato quella dell'agente e altri mezzi. Il 44enne sarebbe poi fuggito. Il poliziotto, libero dal servizio, avrebbe quindi inseguito l'auto raggiungendola nel quartiere "Lampanaro", dove i due uomini e l'agente sarebbero scesi dalle rispettive vetture. La discussione qui sarebbe degenerata.

Francesco Chimirri, 44 anni.

Il poliziotto avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito Chimirri. Ancora non è stata chiarita l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito dalla Procura, il poliziotto si sarebbe immediatamente qualificato come tale ma i due occupanti della vettura lo avrebbero aggredito brutalmente, aiutati anche da altri soggetti che sarebbero sopraggiunti.

Il colpo d’arma da fuoco mortale sarebbe partito durante la violenta aggressione. Pare che l'agente abbia estratto la pistola per difendersi, ma che sia stato sopraffatto dagli altri che avrebbero continuato a picchiarlo anche mentre era a terra causandogli fratture multiple e lesioni alla testa. Il figlio della vittima avrebbe anche cercato di sparargli.

Le indagini per rintracciare gli aggressori dell'agente

Come già detto, l'agente è attualmente indagato per omicidio e ricoverato in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. Ora gli inquirenti stanno cercando di rintracciare anche le persone che hanno preso parte all’aggressione, immortalate nel video registrato durante il pestaggio e per le quali potrebbe scattare il fermo.