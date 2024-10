video suggerito

Chi era Francesco Chimirri, il 44enne che sarebbe stato ucciso da un poliziotto dopo l'inseguimento in auto Francesco Chimirri, 44 anni, sarebbe stato ucciso dopo un inseguimento in auto a Crotone da un poliziotto di 37 anni che è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver rischiato il linciaggio da parte dei familiari del pizzaiolo deceduto. Chimirri era molto noto in zona anche per la sua attività su TikTok, social sul quale contava più di 150mila follower.

A cura di Gabriella Mazzeo

Lavorava come pizzaiolo a Isola di Capo Rizzuto Francesco Chimirri,l'uomo ucciso da un poliziotto oggi dopo un inseguimento e una colluttazione a Crotone intorno alle 15 del pomeriggio. La ricostruzione dei fatti è in corso di accertamento, ma stando a quanto finora ricostruito, il 44enne sarebbe stato colpito con un'arma da fuoco da un poliziotto che ha poi rischiato il linciaggio da parte dei familiari della vittima. L'agente è finito in prognosi riservata in ospedale.

Francesco Chimirri, 44 anni, era noto a Crotone anche per i suoi video su TikTok, dove contava quasi 158mila follower. Del poliziotto che lo ha ucciso, invece, si conoscono solo iniziali ed età: G.S, di 37 anni, ha rischiato il linciaggio dai familiari del 44enne. Secondo quanto finora ricostruito, l'omicidio si sarebbe verificato dopo che il poliziotto ha affiancato con la sua vettura quella di Chimirri e di un parente. L'agente, che era in borghese, avrebbe notato il 44enne mentre colpiva a tutta velocità alcune automobili parcheggiate.

Vista la scena, sarebbe partito l'inseguimento con tanto di affiancamento nel centro abitato di Crotone. Quando le due vetture si sono fermate, ci sarebbe stata una colluttazione tra Chimirri e l'agente che a quel punto ha impugnato la pistola di ordinanza e sparato tre colpi contro il 44enne. Solo una di queste pallottole lo avrebbe raggiunto, provocandone la morte istantanea.

A quel punto, familiari e conoscenti del pizzaiolo si sono scagliati contro il poliziotto a calci, pugni e bastonate. L'intervento dei carabinieri, giunti nel frattempo sul posto, ha consentito di dividere la folla e il poliziotto, disponendo il trasferimento del 37enne in ospedale.

Per ricostruire i fatti, i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. I militari hanno anche raccolto le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla scena. L'aggressione ai danni del poliziotto, però, sarebbe avvenuta fuori dal raggio d'azione delle telecamere e sarebbe quindi difficile ricostruire chi abbia effettivamente picchiato il 37enne dopo l'omicidio.

Chimirri è molto noto nel Crotonese per il suo lavoro in una pizzeria di Isola Capo Rizzuto e per i video che era solito postare sul suo account TikTok dove contava più di 100mila followers. Sul social cinese, infatti, sono tantissimi i commenti di cordoglio per la morte del 44enne.

L'agente è in servizio da alcuni anni ed é considerato un poliziotto esperto e di grande professionalità.