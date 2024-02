Sparatoria allo Sperone di Palermo: morto il 37enne Giancarlo Romano, ferito gravemente un altro uomo Sparatoria allo Sperone di Palermo: nello scontro è morto il 37enne Giancarlo Romano, mentre un altro giovane sarebbe rimasto gravemente ferito. La seconda vittima è però rimasta cosciente: si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Due persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria avvenuta allo Sperone a Palermo nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio. Secondo quanto reso noto, una persona è deceduta e un'altra è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Sono ancora in corso le indagini per stabilire quale sia la dinamica e il movente alla base della sparatoria.

Secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti due uomini che sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. Il ferito è rimasto cosciente, mentre il 37enne Giancarlo Romano sarebbe morto sul colpo. Sul posto è stato convocato il medico legale per l'ispezione cadaverica. Secondo quanto reso noto, la seconda vittima ricoverata in ospedale avrebbe riportato diverse ferite all'addome: le sue condizioni sarebbero gravi anche se non ha mai perso conoscenza.

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile del posto. Decine di persone sono accorse sul luogo della sparatoria dopo aver udito le esplosioni dell'arma da fuoco. Tra loro vi sarebbero anche parenti e amici delle vittime.

La zona è presidiata dalle forze dell'ordine ed è presente anche un elicottero che in questo momento sta sorvolando la zona in cui è avvenuto l'agguato. Della dinamica dei fatti e dell'identità della seconda vittima non si sa ancora nulla: le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'accaduto. Saranno ascoltati anche parenti e amici di Romano e del secondo ferito, attualmente in ospedale.

Quando le condizioni di salute del sopravvissuto alla sparatoria miglioreranno, le autorità ascolteranno anche la sua versione dei fatti nel tentativo di trovare un movente e di ricostruire cosa possa essere accaduto allo Sperone di Palermo poco prima della sparatoria.

