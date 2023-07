Spara e uccide la moglie 40enne del fratello, poi va in caserma e confessa: omicidio a Fossombrone Omicidio a Fossombrone, nel Pesarese, in una zona di campagna, dove un uomo avrebbe prima ucciso la moglie dl fratello a colpi di pistola, poi si sarebbe presentato in caserma e si sarebbe costituito. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Ennesimo femminicidio in Italia. Oggi un uomo ha sparato e ucciso la moglie 40enne del fratello a Fossombrone, nel Pesarese, in una zona di campagna, in via Pirandello. Ancora poche le informazioni a disposizione degli inquirenti.

Ma pare che la vittima fosse proprio la nuora del killer, che subito dopo si è costituito: è andato nella locale caserma dei carabinieri, con la pistola e ha confessato. Sono tutte da chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri.

In aggiornamento.