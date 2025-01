Spara con la pistola in strada e pubblica video sui social: denunciato grazie a segnalazione su YouPol Si tratta di un ragazzo di origini straniere, di circa vent’anni, pregiudicato e residente in provincia Macerata. Alcuni cittadini hanno utilizzato l’app della Polizia di Stato “Youpol” per segnalare l’accaduto alle stesse autorità. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza curarsi delle possibili conseguenze, e ha pensato bene di farsi riprendere mentre lo faceva. Non contento, ha poi pubblicato il video sui social network, forse per vantarsi dell’accaduto o per guadagnare visibilità online. Tuttavia, la sua bravata non è passata inosservata: le immagini sono state segnalate alla sala operativa della Questura di Macerata tramite la piattaforma "Youpol" nella serata del 20 gennaio, facendo scattare immediatamente le indagini della Squadra Mobile.

L'autore del gesto è un giovane di circa vent’anni, di origini straniere e con precedenti, residente in provincia di Macerata. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo e lo hanno denunciato per procurato allarme.

Secondo le forze dell’ordine, la diffusione del filmato ha contribuito a generare un forte allarme sociale, aumentando la preoccupazione tra i cittadini. Quando è stato interrogato, il ragazzo non ha potuto far altro che ammettere di essere la persona ripresa nel video e di aver sparato in aria. Ha cercato di giustificarsi sostenendo che si trattasse di una pistola a salve, ma ciò non ha impedito l’adozione di provvedimenti nei suoi confronti.

Le autorità hanno immediatamente proceduto con una perquisizione nella sua abitazione, alla ricerca di ulteriori armi o materiali pericolosi. Al termine del controllo, tuttavia, non è stato rinvenuto nulla di compromettente. Ciò non toglie la gravità del gesto, che ha generato timore nella popolazione e richiesto l’intervento della polizia.

Il giovane è stato identificato e denunciato grazie al senso di responsabilità e alla collaborazione di alcuni cittadini, che hanno utilizzato l’app della Polizia di Stato "Youpol" per segnalare l’accaduto.

Questa piattaforma, disponibile per smartphone, permette ai cittadini di inviare segnalazioni in modo semplice e immediato, anche allegando foto, video o registrazioni audio. Il servizio si rivela particolarmente utile per denunciare episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica, contribuendo a rendere più sicure le città.