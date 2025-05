Spara alla moglie e si toglie la vita a Otranto, la donna soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni

Un uomo ha sparato alla moglie mentre la donna era a letto e poi si è tolto la vita. È accaduto a Otranto, in provincia di Lecce. La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime ed è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A dare l’allarme questa mattina sarebbero stati alcuni familiari.