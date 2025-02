Spara ai compagni con una pistola da softair, 13enne resta ferito: paura in una scuola nel Ravennate

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura in una scuola a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Un ragazzino di 14 anni ha sparato ai compagni con una pistola softair all'uscita da scuola. Un suo compagno di 13 anni è rimasto ferito a un fianco: non è grave, i sanitari intervenuti a soccorrerlo lo hanno giudicato guaribile in sette giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente ricostruito l'accaduto. Venerdì scorso un 14enne avrebbe atteso i suoi compagni all'uscita da scuola e avrebbe iniziato a sparare con la sua pistola usata per il softair. Il 13enne è rimasto ferito perché è stato colpito al fianco da un pallino. I poliziotti hanno subito identificato il responsabile e nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni aggravate e detenzione di arma impropria. Mentre la pistola è stata posta sotto sequestro. Su quanto accaduto, sono stati informati i genitori.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco del paese Stefano Sangiorgi, che si è subito congratulato con gli agenti: "Tempestività d'intervento e segnalazioni puntuali sono determinanti per contrastare fenomeni come il bullismo". Ha poi aggiunto: "Questo episodio dimostra come il costante lavoro di controllo del territorio della Polizia locale abbia ricadute positive non soltanto sulla repressione della criminalità classicamente intesa ma anche sull'armonia della vita in comunità. Siamo tutti coinvolti nell'educazione dei ragazzi e collaborare tra amministratori, forze dell'ordine, insegnanti e famiglie è fondamentale". La speranza ora è che episodi simili non accadano più, soprattutto tra giovanissimi a scuola.