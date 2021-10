Spagna, catturato un pesce luna lungo 3 metri e pesante 2 tonnellate Un enorme esemplare di pesce luna di oltre tre metri di lunghezza per un peso di quasi due tonnellate è stato catturato – e subito dopo liberato- da un gruppo di pescatori nelle acque di Ceuta, città autonoma spagnola situata al nord del Marocco, sullo stretto di Gibilterra.

A cura di Davide Falcioni

Un enorme esemplare di pesce luna di oltre tre metri di lunghezza per un peso di quasi due tonnellate è stato catturato – e subito dopo liberato- da un gruppo di pescatori nelle acque di Ceuta, città autonoma spagnola situata al nord del Marocco, sullo stretto di Gibilterra. A renderlo noto è stato il quotidiano iberico El Paìs, secondo cui i biologi sono rimasti sbalorditi dalle dimensioni di questo pesce osseo, della cui specie sono ormai rimasti pochissimi esemplari e che sarebbe purtroppo in via d'estinzione.

La cattura del pesce luna, il cui nome scientifico è Mola Mola, risale allo scorso 4 ottobre ed è avvenuta a soli 500 metri dalle coste di Ceuta, nota per essere luogo di avvistamento di specie come tartarughe verdi, balene o delfini, a causa della corrente proveniente dallo Stretto. Il subacqueo Sergio Guzmán si era tuffato per setacciare il pescato di quel giorno e aveva avvisato del ritrovamento sei biologi della stazione locale, prontamente intervenuti alla chiamata per analizzare l'animale. Enrique Ostalé, coordinatore della Stazione Biologica Marina Estrecho dell'Università di Siviglia, si è così espresso: "Era davvero eccezionale perché sarebbe stato di circa due tonnellate. Un esemplare simile catturato in Giappone misurava 2,7 metri pesava 2,3 tonnellate. È una specie pelagica difficile da studiare". Il pesce luna è una specie a rischio di estinzione, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Non è commercializzato perché può contenere tossine e si nutre di organismi planctonici, larve di pesce e meduse. Una femmina può deporre fino a 1,5 milioni di uova per volta e fino a 300 milioni di uova durante il ciclo vitale. Le larve hanno il diametro di appena due o tre millimetri.