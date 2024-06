Sottrae figlio di 5 anni dopo incontro protetto, ricercata la mamma: bimbo era affidato agli zii dal 2023

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna avrebbe sottratto il figlioletto di 5 anni durante un incontro protetto. Il piccolo era stato affidato agli zii materni dall'aprile 2023 e sarebbe stato sottratto dalla mamma ad Aosta. Stando a quanto reso noto, il bimbo avrebbe incontrato ieri la mamma nell'ambito di un incontro protetto, ma la donna lo avrebbe poi riportato agli zii affidatari. Secondo le forze di polizia che stanno lavorando al caso, potrebbe essersi già allontanata dalla Valle d'Aosta portando con sé il piccolo con l'obiettivo di andare all'estero.

Sono in corso le ricerche della polizia coordinate dalla procura di Aosta. "Ieri era stata organizzata una visita protetta con la madre e un educatore – avrebbe rivelato alle agenzie di stampa la zia, cognata della donna -. Siamo andati all'appuntamento alle 11.30 di mattina nel centro di Aosta dove lei vive e abbiamo portato il bimbo lì". L'incontro, secondo quanto raccontato dalla zia affidataria, sarebbe dovuto durare circa 3 ore ma poi, una volta tornati sul posto, i parenti non avrebbero trova il bimbo.

"Siamo tornati sul posto alle 14.30, ma la madre non è mai arrivata. Durante l'incontro l'educatore è andato via, è tornato al termine dell'incontro come noi ma lei non c'era più" ha concluso la zia. Il bimbo sottratto avrebbe circa 5 anni e sarebbe di origini gambiane. Il piccolo era stato allontanato dalla mamma e affidato al servizio sociale territoriale per poi essere collocato dagli zii materni con i quali vive da oltre un anno. Le ricerche sono ancora in corso e gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo sul caso.

Secondo chi sta indagando, la donna potrebbe aver lasciato la Valle d'Aosta per portare con sé il bambino all'estero ed aggirare così l'affidamento agli zii che perdurava da ormai un anno. Tutte le ipotesi investigative sono attualmente aperte.