video suggerito

Sospetta salmonellosi in scuole e asili di Firenze: 60 bimbi in ospedale e 10 ricoverati, stop alla mensa Decine i bimbi portati in pronto soccorso negli ultimi giorni tra cui alcuni di pochi mesi che presentano un quadro clinico più severo. Si sospetta caso di salmonellosi. L’Asl Toscana centro oggi ha fatto scattare ispezioni nello stabilimento dell’azienda di refezione scolastica assegnataria degli appalti nelle mense scolastiche interessate ma non sarebbero state riscontrate criticità. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Circa 60 bambini costretti alle cure del pronto soccorso con disturbi fisici tipici di un'infezione alimentare e 10 di questi ricoverarti nei reparti di pediatria a causa di sintomi più severi. Sono i numeri forniti dall'ospedale Mayer di Firenze per un caso di sospetta salmonellosi in diverse scuole della città metropolitana toscana. Il caso ha interessato finora bimbi e ragazzini delle scuole dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello dove le mense sono state chiuse a scopo precauzionale in attesa di verifiche.

I casi di malessere tra i bimbi pare siano iniziati in settimana, ma ben presto si sono moltiplicati portando a un numero significativo di assenze dovute a disturbi gastrointestinali riconducibili, per sintomatologia, a sospetti casi di salmonellosi. Casi che hanno indotto Comuni interessati e azienda che gestisce le mense ad adottare la massima precauzione della sospensione della refezione scolastica. Lo stop alle mense di asili e scuole disposto per giovedì e venerdì serve per dare tempo agli addetti di verificare quanto sia accaduto.

Come spiega l'ospedale pediatrico fiorentino, decine i bimbi portati in pronto soccorso negli ultimi giorni tra cui alcuni tra i più piccoli che presentano un quadro clinico più severo e hanno avuto bisogno di ricovero, come alcun di sei mesi, anche se fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. I medici si attendono un miglioramento con il passare delle ore, si spiega dal nosocomio. La direzione dell'ospedale pediatrico spiega che nel caso in cui le condizioni dei piccoli siano buone non è necessario portarli in pronto soccorso, ma è sufficiente una visita dal pediatra di famiglia. La Asl Centro comunque ha messo in allerta le pediatrie di tutti i gli ospedali del territorio.

La stessa Asl Toscana centro oggi ha fatto scattare ispezioni nello stabilimento dell'azienda di refezione scolastica assegnataria degli appalti nelle mense scolastiche interessate ma non sarebbero state riscontrate criticità. "I controlli riguardano sia una valutazione igienico-sanitaria della struttura che ha preparato i pasti sospetti sia l'effettuazione dei campioni di alimenti finalizzati alla individuazione della possibile fonte di contagio. Gli operatori sanitari stanno eseguendo accurate ispezioni per verificare la sicurezza alimentare agli alunni e al personale scolastico" spiegano dall'azienda sanitaria, aggiungendo che "non sono emerse non conformità tali da richiedere alcun tipo di provvedimento sospensivo dell'attività del servizio di refezione scolastica".