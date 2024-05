Sorpreso dal violento temporale e colpito da un fulmine, 17enne si accascia e muore: tragedia a Bari

video suggerito

Tragedia oggi in Puglia dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine nel territorio del comune di Santeramo in Colle, nella città metropolitana di Bari. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 18 maggio nelle campagne del comune barese. Secondo le prime notizie, il giovane sarebbe stato sorpreso all'aperto da un improvviso temporale che ha imperversato in zona nelle scorse ore e poco dopo sarebbe stato investito dall'onda d'urto di un scarica elettrica caduta a poca distanza da lui.

Inutili i soccorsi medici arrivati poco dopo sul posto, allertati dai familiari del ragazzo che avrebbero assistito alla terribile scena. L'adolescente è morto per arresto cardiocircolatorio e il personale del 118 purtroppo ha dovuto accertare il decesso, nonostante i tentativi di rianimarlo. Secondo le primissime ricostruzioni dell'accaduto, il diciassettenne pare fosse impegnato nei campi col padre e stava svolgendo attività di pascolo nell'azienda agricola di famiglia quando è stato sorpreso da un violento temporale.

Poco dopo è arrivato il fulmine che lo ha scagliato a terra. Secondo la ricostruzione fatta finora, in base al racconto di chi ha assisto alla scena, dopo essere stato raggiunto dalla potente scarica elettrica, il ragazzo pare si sia rialzato stordito e sotto shock ma poco dopo si è accasciato di nuovo a terra, vittima di un arresto cardiaco fatale. Sul luogo della tragedia, nei pressi della strada per Acquaviva, soni accorsi anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.

La zona del Barese è stata colpita da una improvvisa e intensa ondata di maltempo nel pomeriggio di sabato con nubifragi e temporali che hanno anche allagato sottopassi e scantinati con disagi alla circolazione stradale. Numerosi gli interventi vigili del fuoco in diverse zone sia nel capoluogo pugliese sia in provincia.