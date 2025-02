video suggerito

"Sono tecnico del gas, mi manda l'amministratore di condominio": come funzionava la truffa da 400mila euro Due truffatori di Torino si fingevano tecnici del gas per mettere a segno rapine dal valore complessivo di 400mila euro: alle loro vittime dicevano che erano stati mandati dall'amministratore di condominio.

A cura di Giorgia Venturini

Si fingevano tecnici del gas per mettere a segno rapine dal valore complessivo di 400mila euro. Escono nuovi particolari delle indagini su due persone finite in carcere lo scorso aprile a seguito di accertamenti della Divisione polizia Anticrimine trae origine da un’attività investigativa della Squadra Mobile di Torino.

Stando al risultato delle indagini, i due per più e più volte si sarebbero spacciati per falsi tecnici entrando nelle case delle persone con la scusa di controllare i termosifoni. Dicevano di essere stati mandati dall'amministratore di condominio e così le vittime aprivano loro la porta. Nel mirino – come accade spesso nelle truffe – c'erano le persona anziane. Dopo aver guadagnato la loro fiducia le derubavano del denaro e di oggetti preziosi che i due malviventi trovavano all’interno delle abitazioni.

Per questo ora la Questura ha richiesto nei confronti dei due presunti truffatori l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. A loro inoltre sono stati sequestrati 400mila euro, ovvero il valore delle rapine.