Solo 90 secondi per rubare un'auto: in un video i tre ladri portano via la vettura di un ristoratore a Foggia In 90 secondi, tre malviventi sono riusciti a portare via la vettura di un noto ristoratore di Trinitapoli (Foggia). Il furto è stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un'attività commerciale situata poco lontano dall'All you can eat della vittima.

A cura di Gabriella Mazzeo

Novanta secondi bastano per rubare un'auto parcheggiata in strada. Questa amara lezione ha dovuto apprenderla il titolare di un noto "all you can eat" di Foggia che si è visto portare via l'auto, una Bmw XDrive, parcheggiata in strada in via Pisacane a Trinitapoli.

Il furto si è verificato alle 17.20 del pomeriggio di ieri. L'intera scena è stata ripresa dalla telecamera di un'attività commerciale nelle vicinanze. In poco più di 90 secondi, tre persone giunte a bordo di una vettura bianca hanno notato la Bmw e sono riuscite a forzarla, portandola via in pochi istanti.

Il proprietario della macchina rubata ha denunciato l'accaduto, spiegando che al suo interno vi era anche un carico di bottiglie di alcolici, confezioni di gamberi rossi e altri generi alimentari. Sul fatto indagano le forze dell'ordine che hanno raccolto la denuncia e stanno visionando le immagini realizzate dalla telecamera di sorveglianza del locale situato poco lontano dal luogo del furto.

Le forze dell'ordine che stanno indagando hanno anche raccolto i racconti di eventuali testimoni che potrebbero aver notato dettagli sospetti o aver visto i tre ladri che sono riusciti in pochi istanti a portare via la macchina. Breve e conciso il commento del ristoratore che, postando la ripresa della telecamera di sorveglianza sui social, ha solo scritto "complimenti" lasciando che fossero gli altri utenti a giudicare quanto immortalato dal sistema dell'attività commerciale situata poco lontano dal suo ristorante.

Le autorità indagano sull'accaduto e sono all'opera per ricostruire quanto successo in quei pochi istanti nei pressi dell'all you can eat della vittima, molto nota in zona per la sua attività commerciale. Secondo quanto finora ricostruito, i responsabili sarebbero tre, ma non è chiaro se in altre immagini delle telecamere siano stati inquadrati i loro volti.