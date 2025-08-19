Attualità
video suggerito
video suggerito

Solleva il camion per riparare la ruota, mezzo pesante cade e lo schiaccia: morto Sergio Raimondo Casarano

Il meccanico Sergio Raimondo Casarano, 65 anni, è morto schiacciato dal camion che stava riparando nel Salento. L’operaio aveva sollevato il camion per poter effettuare la riparazione quando il mezzo ha ceduto, schiacciandolo sotto il suo peso.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Gabriella Mazzeo
421 CONDIVISIONI
Immagine

È rimasto schiacciato dal sollevatore che avrebbe dovuto mantenere il camion sollevato da terra. Un operaio è morto dopo essere stato travolto dal mezzo che stava riparando: il ricovero in ospedale, purtroppo, non è servito a salvargli la vita. I fatti si sono verificati in Salento nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 agosto, lungo la provinciale 374 che collega Taurisano con Miggiano.

La vittima aveva 65 anni e si chiamava Sergio Raimondo Casarano. L'uomo era titolare di un'officina meccanica a Racale, un paese vicino. Stando a quanto ricostruito subito dopo il fatto, Casarano stava effettuando un intervento meccanico su una ruota dopo aver accostato a bordo strada. Il sollevatore che teneva sospeso il mezzo pesante si è improvvisamente staccato, facendo precipitare il camion sull'operaio. Il 65enne è rimasto schiacciato sotto il veicolo, riportando un trauma da schiacciamento  gravissimo.

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. L'uomo è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dopo avergli fornito le prime cure. Le sue condizioni sono apparse però troppo gravi e l'operaio è morto poco dopo l'ingresso nel nosocomio di Tricase.

Leggi anche
Muore schiacciato da un camion nella ditta in cui lavorava, Massimo aveva 58 anni

Sul luogo dell'incidente sono intevenuti anche i poliziotti del Commissariato di Taurisano, insieme ai colleghi della polizia locali e agli ispettori dello Spesal per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.

Attualità
421 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Trump ottimista: "Putin e Zelensky si incontreranno, voglio chiudere la guerra"
Come è andato l'incontro tra Trump, Zelensky e i leader Ue: presto bilaterale Putin-presidente ucraino
Al summit sull'Ucraina si è deciso ben poco, al di là delle apparenze e delle sviolinate tra i leader
"Non voglio mai parlare con la stampa italiana": Meloni confessa a Trump l'allergia alle domande dei giornalisti
Giorgia Meloni a Trump: "Può contare sull'Italia, insieme garantiremo la pace in Ucraina"
Pace in Ucraina, fonti del Cremlino: "Putin non lascerà le zone che considera russe, ma è pronto al baratto"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views