Solleva il camion per riparare la ruota, mezzo pesante cade e lo schiaccia: morto Sergio Raimondo Casarano

Il meccanico Sergio Raimondo Casarano, 65 anni, è morto schiacciato dal camion che stava riparando nel Salento. L’operaio aveva sollevato il camion per poter effettuare la riparazione quando il mezzo ha ceduto, schiacciandolo sotto il suo peso.

È rimasto schiacciato dal sollevatore che avrebbe dovuto mantenere il camion sollevato da terra. Un operaio è morto dopo essere stato travolto dal mezzo che stava riparando: il ricovero in ospedale, purtroppo, non è servito a salvargli la vita. I fatti si sono verificati in Salento nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 agosto, lungo la provinciale 374 che collega Taurisano con Miggiano.

La vittima aveva 65 anni e si chiamava Sergio Raimondo Casarano. L'uomo era titolare di un'officina meccanica a Racale, un paese vicino. Stando a quanto ricostruito subito dopo il fatto, Casarano stava effettuando un intervento meccanico su una ruota dopo aver accostato a bordo strada. Il sollevatore che teneva sospeso il mezzo pesante si è improvvisamente staccato, facendo precipitare il camion sull'operaio. Il 65enne è rimasto schiacciato sotto il veicolo, riportando un trauma da schiacciamento gravissimo.

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. L'uomo è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dopo avergli fornito le prime cure. Le sue condizioni sono apparse però troppo gravi e l'operaio è morto poco dopo l'ingresso nel nosocomio di Tricase.

Sul luogo dell'incidente sono intevenuti anche i poliziotti del Commissariato di Taurisano, insieme ai colleghi della polizia locali e agli ispettori dello Spesal per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.