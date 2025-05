Sole e caldo a inizio settimana, poi torna il maltempo: dove sono attesi pioggia e temporali, le previsioni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Dopo il weekend all'insegna del bel tempo tornano pioggia e temporali sull'Italia. La giornata di oggi, lunedì 19 maggio, sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento, con valori superiori alla norma.

Ma questo momento di stabilità non durerà a lungo. Già domani, martedì 20 maggio, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la sesta del mese, che porterà rovesci e temporali anche intensi al Centro-Nord e sulla Sardegna. Le precipitazioni poi si estenderanno anche al Sud.

A partire da giovedì 22 maggio un'altra perturbazione potrebbe interessare l'Italia, anche in questo caso con fenomeni di forte intensità. In questa fase è atteso anche un progressivo calo termico, con valori più in linea con il periodo.

Meteo: lunedì 19 cieli sereni e temperature in aumento, martedì torna il maltempo

Nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio, il cielo sarà in prevalenza sereno e poco nuvoloso. Prevista alternanza tra sole e nuvole al Nord e in Toscana, Umbria e Marche, con possibili isolate piogge e rovesci in Liguria e sulle Alpi Occidentali.

Le temperature massime saranno in aumento ovunque, ma soprattutto al Centro-Sud e Isole Maggiori. Attesi valori al di sopra delle medie stagionali e punte a sfiorare i 30 gradi, in Sicilia e Sardegna.

Martedì 20 maggio la situazione peggiorerà rapidamente, prima al Nord, poi progressivamente al Centro e sulla Sardegna. Nel pomeriggio cieli da parzialmente nuvolosi a coperti sul Centro-Nord e in Sardegna, con il rischio di rovesci o temporali, soprattutto sul Nord-Ovest.

Le piogge in serata raggiungeranno Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento; massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, stabili altrove.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Mercoledì 21 maggio la perturbazione dovrebbe spostarsi sopra l'Adriatico lasciando una massa d’aria ancora un po’ instabile. Al mattino il tempo migliorerà invece sul Nordovest, mentre sono previsti rovesci e temporali sparsi in Emilia e sull’estremo Nordest.

Rovesci isolati anche sulle regioni del Centro-Sud. In giornata tempo abbastanza soleggiato su Isole, coste del mar Tirreno e pianure del Nordovest. Alcuni temporali sul versante adriatico dell'Appennino, in Romagna e sul nord della Puglia; precipitazioni attese anche in Umbria, nelle zone interne della Toscana, a ridosso di Alpi e Prealpi.

Le temperature torneranno ad avvicinarsi alle medie del periodo. Secondo le previsioni, un altro sistema perturbato a partire da giovedì 22 maggio dovrebbe colpire sempre prima le regioni del Centro-Nord e poco dopo il Sud.

Fatta eccezione per le Isole, Sicilia e Sardegna, dove non si esclude un possibile rinforzo di un promontorio anticiclonico nord-africano accompagnato da una massa d'aria d’aria estremamente calda.