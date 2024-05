Sofia Stefani uccisa ad Anzola, le telefonate e le chat dell’ex comandante: “Non vivo più”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Continua a dire che si è trattato di un incidente Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia che è stato arrestato dopo la morte di Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa il 16 maggio scorso da un colpo partito dalla pistola dell’uomo.

Gualandi si trova in carcere: finora si è difeso dicendo che il colpo letale è partito accidentalmente nell'ufficio del comando della polizia locale di Anzola, ma l’accusa contesta l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla relazione affettiva.

Domani, mercoledì 22 maggio, la Procura conferirà al medico legale Arianna Giorgetti l'incarico per l'autopsia su Sofia Stefani: dall’esame ci si aspettano chiarimenti non tanto sulle cause della morte della vigilessa, ma sulla dinamica di quanto accaduto. Per cercare di capire se si è trattato, come sostiene Gualandi, di un tragico incidente o se è stato un gesto intenzionale.

Il pm chiederà di accertare la traiettoria del proiettile, che ha colpito la vittima sotto un occhio. Sicuramente saranno necessari anche accertamenti balistici.

E si indaga nel frattempo sulle telefonate prima della morte di Stefani e sulle chat: “Non sto bene, non vivo più”, avrebbe scritto Gualandi in alcuni messaggi, stando alle prime ricostruzioni. I due, come ha confermato anche l’avvocato di lui, avevano avuto una relazione. “È evidente che Gualandi fosse stressato, come si evince dal tenore dei messaggi inviati nei giorni precedenti a Sofia Stefani”, è quanto si legge nel provvedimento la custodia cautelare in carcere per l’ex comandante della polizia locale.

Questo non renderebbe credibile che lui non sapesse della presenza della donna al comando e che la pistola si trovasse sulla sua scrivania perché la stava pulendo. Stando a quanto ricostruisce oggi il Corriere di Bologna, dalle indagini svolte finora sarebbero emerse almeno 15 telefonate che la donna fece quel giorno a Gualandi, l’ultima solo 7 minuti prima dello sparo.

Oltre all’autopsia, per capire cosa accaduto nel Bolognese sarà importante quindi anche analizzare i contenuti dei telefoni e dei dispostivi elettronici sequestrati.