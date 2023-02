Soccorsa in casa di notte con diverse ferite, 39enne muore in ospedale a Merano: indagano i carabinieri Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo ma secondo le prime indiscrezioni, a lanciare la richiesta di aiuto ai soccorsi medici nella notte sarebbe stato lo tesso convivente della donna che con lei si era da poco trasferito nella città in provincia di Bolzano.

A cura di Antonio Palma

immagine di archivio

Sarà una indagine della magistratura ad accertare cosa sia accaduto a una donna altoatesina di 39 anni morta nelle scorse ore a Merano dopo essere stata soccorsa dal personale del 118 con evidenti ferite mentre era in casa sua nel comune della Provincia autonoma di Bolzano. I fatti si sono consumati nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio quando una chiamata ai numeri di emergenza ha segnalato una donna ferita in casa.

I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, in corso della Libertà, dove la donna risiedeva col compagno, hanno soccorso la 39enne trasportandola in codice di massima urgenza al pronto soccorso dello stesso ospedale di Merano. Qui purtroppo, nonostante i tentativi di salvarla da parte dei medici, la trentanovenne è morta poco dopo il ricovero.

Proprio la natura delle ferite della donna avrebbero spinto i medici a segnalare il caso alle forze dell’ordine. Carabinieri e pubblico ministero di turno di Bolzano, quindi, sono intervenuti nell’ospedale cittadino intorno alle 4 del mattino di domenica per avviare i primi accertamenti investigativi.

Al momento non vengono comunicate altre informazioni da parte degli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo in questa prima fase di indagini, ma secondo le prime indiscrezioni, a lanciare la richiesta di aiuto ai soccorsi medici nella notte sarebbe stato lo tesso convivente della donna.

I due pare si fossero trasferiti da poco dalla vicina Brunico a Merano, in un alloggio davanti alla scuola alberghiera Kaiserhof in fondo a corso Libertà. Per ora non viene esclusa alcuna ipotesi compresa quella di una morte violenta e di un femminicidio.