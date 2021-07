Avevano deciso di andare in vacanza in Spagna dopo la fine dell'anno scolastico. Prima di partire, la comitiva di 15 ragazze aveva completato il ciclo vaccinale per poter ottenere il green pass necessario per prendere l'aereo e trascorrere qualche giorno nella penisola iberica. Di ritorno dalla vacanza, la comitiva si è sottoposta a tampone contro il Covid-19. Tutte le giovani sono risultate positive: non si sarebbero accorte di nulla, contraendo il virus durate la vacanza probabilmente in via asintomatica. Le 15 sono state messe in isolamento e nei prossimi giorni i laboratori del Policlinico di Catania verificheranno quale variante hanno contratto le studentesse.

Positivi durante le vacanze: il caso di Malta

Circa 150 giovani sono risultati positivi al Covid-19 durante una vacanza a Malta. I ragazzi sono stati isolati dalle autorità sanitarie in attesa di ripetere i tamponi. Sarebbero circa 60 gli italiani in quarantena obbligatoria sull'isola. Si tratterebbe, secondo quanto spiegato anche da fonti diplomatiche, di ragazzi arrivati sull'isola per imparare l'inglese. Gli studenti stanno godendo attualmente dell'assistenza e dei servizi consolari dell'Ambasciata d'Italia a Malta, impegnata nel fornire informazioni ai familiari nel nostro Paese giorno dopo giorno. Malta ha quindi deciso di chiudere le frontiere, permettendo l'ingresso sull'isola soltanto a persone completamente vaccinate da almeno 14 giorni con green pass europeo, britannico o maltese. "Siamo stati criticati per quanto abbiamo deciso, ma almeno abbiamo avuto il coraggio di fare questo passo cruciale – spiega Robert Abela, primo ministro maltese -. Le nostre decisioni sono sempre state prese sulla base di evidenze scientifiche. La salute dei maltesi e la tutela del nostro Paese è l'unica cosa che conta. Non sono scelte fatte a cuor leggero".