Siracusa, poliziotto 38enne si toglie la vita con la pistola d’ordinanza: è il terzo agente in un mese Un poliziotto di 38 anni si è tolto la vita a Siracusa usando la pistola d’ordinanza. Si tratterebbe del terzo agente in un mese. Il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia aveva chiesto l’istituzione di un osservatorio permanente per evitare i suicidi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un poliziotto di 38 anni si è tolto la vita nella nottata del 15 luglio poco lontano dalla propria abitazione. L'agente della sezione volanti di Siracusa avrebbe usato la pistola d'ordinanza per suicidarsi. Il tutto sarebbe avvenuto in strada poco lontano dal suo appartamento. Le motivazioni non sono note, ma si tratta del terzo uomo della Polizia di Stato che si è suicidato in città nel giro di un mese.

Lo scorso 15 giugno, scrivono i quotidiani locali, un altro poliziotto di 42 anni si era suicidato all'interno dei locali della Questura. L'uomo si era servito proprio dell'arma di ordinanza, esattamente come l'agente di 38 anni che si è tragicamente tolto la vita nella serata del 15 luglio. Qualche mese fa, un altro poliziotto si era impiccato all'interno della propria abitazione in zona Ognina dopo un turno di lavoro.

A proposito dei suicidi tragicamente in aumento tra gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia chiede da tempo l'istituzione di un osservatorio permanente. Per il sindacato, è indispensabile che gli agenti abbiano anche un centro d'ascolto a propria disposizione, utile proprio a prevenire tragedie dovute alla disperazione e alla depressione legate spesso al forte stress dovuto alle numerose attività traumatiche che gli uomini e le donne in divisa si trovano a svolgere. Secondo il sindacato, per le forze dell'ordine manifestare disagi e stress in periodi di attività frenetica non è facile.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, a indagare sulla morte del 38enne sono ora i colleghi della della Questura di Siracusa. Le dinamiche dei fatti, così come le ore prima del suicidio e il possibile movente alla base della tragedia, saranno oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine nei prossimi giorni.