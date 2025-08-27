Silvio Berlusconi e l’audio inedito con Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli per il risarcimento: “Vi voglio bene”

È del 15 novembre 2021 l'audio che pubblichiamo di un incontro avvenuto nella celebre villa di Arcore di Silvio Berlusconi. Sembra di immaginarla la scena, con il cane Dudu che abbaia e l'ex premier che parla con Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle ragazze ex ospiti delle serate di Arcore.

Al centro della conversazione, che – secondo quanto riferito – sarebbe durata oltre due ore e di cui ci è stato fornito un estratto, c'è il risarcimento per i danni d'immagine e la gogna mediatica che le ragazze hanno subito negli anni del lungo iter giudiziario di quello che è passato alla storia come il caso Ruby.

A un certo punto entra in scena anche un imprenditore tunisino, amico di Berlusconi, che saluta Sorcinelli e si presenta a Barbara Guerra e che sembra prendere a cuore le sorti delle due donne.

"Vi volevo bene, vi voglio bene"

"Qui non si parla di regali ma di?" – chiede l'uomo – "Di risarcimento" risponde Guerra. A quel punto interviene Berlusconi: "A parte questo, ti voglio bene e voglio bene a lei" dice rivolgendosi alle due, "quindi sono felice di aiutarvi, si tratta di trovare il modo di aggirare questa barriera tragica in questo processo" riferendosi al Ruby Ter che era ancora in corso e per cui gli imputati, tra cui Guerra e Sorcinelli, sono stati assolti in primo grado a febbraio del 2023, pochi mesi prima della morte di Berlusconi.

"Stiamo cercando di risarcire due signore che sono state danneggiate nella reputazione, chiedere un risarcimento non è un atto di corruzione, è un amico che aiuta un altro" spiega l'ospite di Berlusconi che poi chiosa:

"Vi voglio bene, vi vedo e mi commuovo ancora", "Anche noi" rispondono all'unisono Guerra e Sorcinelli prima che la registrazione si interrompa.

"Berlusconi ha promesso di risarcirci"

Guerra e Sorcinelli avevano ricevuto in comodato d'uso due ville in Brianza, dove vivono tuttora nonostante gli eredi dell'ex premier si siano opposti.

"Abbiamo deciso di pubblicare alcuni audio dell'incontro avvenuto ad Arcore alla presenza di testimoni dai quali risulta incontrastabilmente che il Dottor Berlusconi riconosceva di essere stato la causa della campagna di accuse ingiuste che hanno coinvolto anche noi in questi anni. Per questo motivo ha promesso di risarcirci il danno subito per essere state ingiustamente coinvolte" è la dichiarazione congiunta che Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli hanno lasciato a Fanpage.it.